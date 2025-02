VIVA – Nunca fique sem tecnologia de defesa criada pela Rússia. Como veículos de combate na forma de tanques, que há rumores de que eles têm anti-recurso.

De acordo com relatórios informados Viva militares de Euromaidan PressUm tanque de combate militar russo (MBT) tem uma forma muito estranha. Porque é visto que o veículo blindado possui penas grossas.

As penas cobriam várias partes dos tanques russos, saindo como espinhos protetores. No lados esquerdo e direito, também é visto com aço grosso que cobre a corrente, como anti-verde e artilharia.

Em outro relatório citado Viva militares de O telégrafoO veículo blindado é conhecido é BMP-1 modificado.

 Militar vivo: tanque militar russo russo

As modificações foram realizadas como um esforço das forças armadas da Federação Russa (VSRF), dissipando as ondas de ataques aéreos lançados pelo exército ucraniano através do uso de drones.

Tanque BMP-1 O que foi modificado está perto da região de Chasiv Yat, a popular República de Donetsk (DPR).

Oleksandr Danylyuk, analista militar e defesa em Royal United Services Institute (RUSI)alegando que os veículos de combate modificados nunca haviam sido vistos no campo de batalha.

Enquanto isso, especialistas em armas e jornalistas Defense ExpressValerii Riabykh, explicou que as penas desse tanque de mestrepi são acender o eixo a montante zumbido.

Então, quando o drone atingiu o veículo blindado, ele não sofreu danos significativos. E, especialmente, para proteger a tripulação de tanques.

“(As penas em função do tanque) acendem o eixo superior a montante do FPV inicial, para evitar sérios danos a qualquer pessoa e o que é coberto em melhor proteção”, disse Ribykh.