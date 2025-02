Trudeaau prometeu combater as tarifas de Trump

O primeiro -ministro canadense prometeu se vingar dos deveres americanos sobre aço e alumínio

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau negou a imposição recente nos EUA 25% das importações de aço e alumínio, descrevendo o movimento como “Inaceitável.” Trudeau enfatizou que o Canadá “Levante -se fortemente e firmemente” contra essas medidas, se necessário.

A tarifa, anunciada na segunda -feira pelo presidente dos EUA, Donald Trump, deveria entrar em vigor em março e se inscrever universalmente, sem isenção. Esse movimento de políticas causou preocupação entre os principais aliados americanos e parceiros comerciais, incluindo Canadá, México, UE e Coréia do Sul. O Canadá, o maior fornecedor de aço dos Estados Unidos, deve ser significativamente afetado por essas taxas.

Falando à cúpula de inteligência artificial em Paris na terça -feira, Trudeau afirmou que seu governo assumiria o controle “Todas as etapas necessárias” Defenda os trabalhadores e a indústria canadenses. “Não nos assediaremos essas práticas comerciais desonestas”. Ele disse, enfatizando o longo papel do Canadá como um parceiro comercial confiável.

No início desta semana, a Associação Canadense de Fabricantes de Aço (CSPA) foi chamada de tarifas “Negócio e desnecessário”, Um aviso para levar à perda de empregos e distúrbios na cadeia de suprimentos. “Essas tarifas prejudicarão as empresas de ambos os lados da fronteira”, “ disse Catherine Cobden, presidente da CSPA. “Convidamos o governo dos EUA a reconsiderar sua abordagem antes de causar danos irreversíveis”.













Em resposta à ação dos EUA, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou na terça -feira que a UE realizaria “Contra -medidas sólidas e proporcionais” Proteja seus interesses econômicos. A Bruxelas preparou varejistas de varejo de até 50% das importações americanas no valor de US $ 5 bilhões, mira produtos como uísque de bourbon, motocicletas Harley-Davidson e barcos de motociclistas, informou o Financial Times na terça-feira.

O México, outro grande parceiro comercial americano, condenou a decisão, com o ministro da economia que Marcelo Ebard chamou “Não justificado” e “Injustamente”, Segundo a Reuters. A Coréia do Sul supostamente também expressou a intenção de responder à proteção de seus interesses econômicos.

Analistas, que citaram a entrada da mídia, alertaram que essas crescentes tensões comerciais poderiam atrapalhar as cadeias de suprimentos internacionais, aumentar os custos dos consumidores e potencialmente levar a uma guerra comercial global. A indústria siderúrgica americana, que as tarifas pretendem proteger, pode enfrentar retaliação que pode compensar qualquer benefício potencial da tarifa, afirmam.