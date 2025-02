Trudeau alerta que a ameaça de Trump ao apego do Canadá é ‘coisa real’ – a mídia

O primeiro -ministro canadense acredita que o presidente dos EUA quer recursos minerais no país, informou Toronto Star

O primeiro -ministro canadense que estava deixando Justin Trudeau foi pego em Hot Mike, que disse aos empresários que o presidente dos EUA, Donald Trump, não brincaria quando falasse sobre a absorção do Canadá, informou Toronto Star.

Trump repetiu seu desejo de fazer o Canadá “Nosso 51. Estado” Quando ele conversou com jornalistas em um Salão Oval no início desta semana. “Eu adoraria vê -lo. Alguns dizem que seria um golpe longo. Se as pessoas quisessem jogar o jogo corretamente, seria 100% certo que se tornaria um estado” Ele afirmou.

O presidente dos EUA e o primeiro -ministro canadense falou sobre soluços em seus relacionamentos durante duas ligações telefônicas na segunda -feira.

Trudeau descobriu alguns detalhes na quinta-feira sobre essas conversas com os líderes de empresários e sindicatos antes de uma reunião de porta fechada como parte da cúpula econômica do Canadá-EUA em Toronto. O primeiro -ministro pensou que estava falando confidencialmente, mas aconteceu que seu microfone não foi imediatamente excluído e que os jornalistas o ouviram.













“Eu sugiro que o governo de Trump não apenas saiba quantos minerais críticos temos, mas também a razão pela qual eles continuam falando sobre nos absorver e nos tornar 51”. Trudeau disse que estava citando uma estrela em Toronto.

Agora eles querem “beneficiar” dos recursos naturais do Canadá e “Trump tem em mente que uma das maneiras mais fáceis de tratar é absorvida por nosso país e essa é a coisa certa”. Ele avisou.

Quando Trump elevou pela primeira vez a possibilidade de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos em dezembro, Trudeau insistiu que lá “Não é uma chance de bolas de neve no inferno” Isso acontece.

Na semana passada, o presidente dos EUA alegou que o Canadá lutaria para permanecer sustentável se ele parar de conseguir “Centenas de bilhões de dólares” em Subsídios de Washington. A solução se juntaria aos EUA, o que resultaria em “Impostos muito mais baixos e proteção militar muito melhor para o povo do Canadá – e sem tarifa!”

Leia mais:

Trudeau anuncia um acordo tarifário com Trump

No início de fevereiro, Trump impôs 25% das tarifas sobre as importações do Canadá e do México e 10% para importar da China – citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas. Ottawa prometeu se vingar da vergonha dos deveres equivalentes aos bens americanos. No entanto, Trump decidiu adiar a introdução de tarifas em dois países vizinhos por 30 dias em troca das promessas de ambos os governos para fortalecer a segurança nas fronteiras.