Trudeau anuncia um acordo tarifário com Trump

O primeiro -ministro canadense confirmou a suspensão dos deveres pelo menos 30 dias após um pacto semelhante entre o México e os EUA no início do dia

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau anunciou que os Estados Unidos atrasarão a imposição de 25% das tarifas sobre as importações canadenses por pelo menos 30 dias depois de conversar com o presidente dos EUA, Donald Trump.

O acordo foi alcançado após um telefonema entre os dois líderes na segunda -feira, durante o qual o Canadá se prometeu fortalecer a segurança da fronteira. O anúncio segue a decisão do presidente Donald Trump no sábado de assinar os comandos executivos impostos pelas tarifas – 25% sobre as importações do México e do Canadá e 10% sobre as importações da China – causando preocupação com a imigração ilegal e o comércio de drogas.

“As tarifas propostas vão parar pelo menos 30 dias enquanto trabalham juntas”, disse Trudeau no post no X. “O Canadá implementa nosso plano de fronteira de US $ 1,3 bilhão – aprimorando a fronteira com novos helicópteros, tecnologia e equipe, coordenação aprimorada com nossos parceiros americanos e aumentou os recursos para interromper o fluxo da Fentania” “ Trudeau acrescentou.

Como parte do acordo, quase 10.000 funcionários serão designados em primeiro lugar para garantir a fronteira, de acordo com o primeiro -ministro canadense. O Canadá também anunciou novas iniciativas, incluindo a nomeação da Fentanil Cara, um funcionário do governo responsável por coordenar esforços para combater a crise dos opióides e impedir o comércio de Fentanil.

“Listaremos os cartéis como terroristas, seguraremos os olhos 24/7 na fronteira e lançaremos uma greve comum do Canadá-EUA para combater o crime organizado, a fenda e a lavagem de dinheiro”, disse Trudeau. “Também assinei uma nova diretiva sobre inteligência sobre crimes organizados e fentanil, e apoiaremos -o com US $ 200 milhões”.

O presidente Donald Trump expressou sua satisfação com o resultado inicial do acordo com o Canadá em um post recente sobre a verdade do social, afirmando, “Estou muito satisfeito com esse resultado inicial, e a tarifa anunciada no sábado parará no 30º período para ver se o contrato econômico final com o Canadá pode ser estruturado. Honestidade para todos!”

No início daquele dia, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum chegou a um acordo semelhante com o presidente Trump, concordando em organizar 10.000 soldados da Guarda Nacional na fronteira dos Estados Unidos-México para abordar o comércio de fentanil e imigração ilegal. Em troca, agora eles se comprometeram a aprimorar os esforços para impedir o comércio de armas no México.

Os mercados experimentaram maior volatilidade com os principais índices de estoque e as avaliações de criptografia, seguindo em resposta ao que é descrito como um “Birra tarifária de Trump” Antes de retornarem algumas de suas perdas depois que a notícia interrompeu o acordo com o México.

Trump enfatizou consistentemente as tarifas como uma ferramenta -chave de negociação em discussões comerciais, tanto durante seu primeiro mandato quanto após a re -eleição de 2024.

Trump ainda não ofereceu um atraso de 30 dias para uma nova tarifa de 10% nas importações chinesas, mas disse a repórteres na segunda-feira que previu palestras com a China “Provavelmente durante as próximas 24 horas.”

No domingo, Trump deu a entender que a União Europeia poderia ser a próxima meta para as tarifas dos EUA, sem citar o clima. Em resposta, os líderes da UE, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, apontaram sua disposição de defender os interesses da Europa e considerarem medidas recíprocas, se necessário.