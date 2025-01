Trudeau diz que o Canadá responderá às tarifas dos EUA enquanto o primeiro-ministro de Ontário diz que Trump ‘declarou guerra’

O primeiro-ministro cessante do Canadá e o líder da província rica em petróleo de Alberta estão confiantes de que o Canadá pode evitar as tarifas de 25% que o presidente Donald Trump diz que irá impor em 1 de fevereiro de 2025.

Justin Trudeau e Danielle Smith argumentarão que o Canadá é a superpotência energética que possui o petróleo e os minerais essenciais de que os Estados Unidos necessitam para alimentar o que Trump promete ser uma economia americana em expansão.

Mas Doug Ford, primeiro-ministro de Ontário, centro industrial e automotivo do Canadá, disse que uma guerra comercial está iminente.

Trump “declarou guerra econômica ao Canadá”, disse Ford em entrevista ao A Associated Press. “E vamos usar todas as ferramentas à nossa disposição para defender a nossa economia.”

Trudeau disse que o Canadá retaliará se necessário, mas observou que o Canadá já esteve aqui antes, durante a primeira presidência de Trump, quando renegociou com sucesso o acordo de livre comércio.

Ford disse que assim que Trump implementar tarifas, ele ordenará que o conselho de controle de bebidas alcoólicas de Ontário remova das prateleiras todo o álcool produzido nos Estados Unidos.

“Somos o maior comprador de álcool do mundo. E vou encorajar todos os primeiros-ministros a fazerem exactamente a mesma coisa”, disse Ford, acrescentando que haverá uma retaliação tarifária dólar por dólar sobre os produtos americanos que entram no Canadá.

“Também vamos atacar as áreas controladas pelos republicanos. Eles vão sentir a dor. “Os canadenses sentirão a dor, mas os americanos também sentirão”, disse ele. “Uma mensagem aos países de todo o mundo: se quiserem usar o Canadá como exemplo, vocês são os próximos. Ele está vindo atrás de você também.

Trump prometeu no seu discurso inaugural que as tarifas estavam a chegar, num discurso em que prometeu uma era de ouro para os Estados Unidos. Mais tarde, ele disse que o Canadá e o México poderiam ser atingidos por tarifas já em 1º de fevereiro, embora tenha assinado uma ordem executiva solicitando um relatório coordenado pelo Secretário de Comércio até 1º de abril de 2025.

Trump disse na terça-feira (21 de janeiro de 2025) que as tarifas de 25% que pretende impor ao Canadá e ao México já em 1º de fevereiro “não teriam nada a ver” com a renegociação do pacto comercial existente entre os três países. Para ele, as tarifas visam impedir a migração não autorizada e o fluxo de drogas ilícitas.

O presidente dos EUA disse aos jornalistas na Casa Branca que, na sua opinião, a quantidade de fentanil que chega através do Canadá e do México é “enorme”.

Os agentes alfandegários dos EUA apreenderam apenas 43 libras de fentanil na fronteira canadense no último ano fiscal, em comparação com 21.100 libras na fronteira mexicana.

Cerca de 60% das importações de petróleo bruto dos EUA vêm do Canadá. Apesar da afirmação de Trump de que os Estados Unidos não precisam do Canadá, quase um quarto do petróleo que os Estados Unidos consomem diariamente vem do Canadá. O vizinho do norte dos Estados Unidos também possui 34 minerais e metais críticos que o Pentágono anseia e é também o maior fornecedor estrangeiro de aço, alumínio e urânio aos Estados Unidos.

Quase 3,6 mil milhões de dólares canadianos (2,7 mil milhões de dólares) em bens e serviços atravessam a fronteira todos os dias. O Canadá é o principal destino de exportação de 36 estados dos EUA.

“Trump quer inaugurar uma era de ouro para a América”, disse Trudeau num retiro do gabinete no Quebec, convocado para abordar as ameaças de Trump.

“Se a economia americana quiser experimentar o boom que Donald Trump prevê, precisará de mais energia, mais aço e alumínio, mais minerais críticos, mais das coisas que o Canadá vende aos Estados Unidos todos os dias.”

Na terça-feira (21 de janeiro de 2025), a presidente mexicana Claudia Sheinbaum enfatizou a necessidade de manter a “cabeça fria” e observar o texto do que Trump assinou, em vez de ouvir o discurso em torno dele.

Sobre a ameaça de tarifas, Sheinbaum se consolou com o fato de que a ordem “America First Trade Policy” que Trump assinou na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) se refere ao acordo de livre comércio assinado com o México e o Canadá durante o primeiro mandato de Trump. que estabelece processos claros para disputas. Ele observou que uma revisão formal do acordo está prevista para julho de 2026.

Smith, primeiro-ministro da província canadense de Alberta, rica em petróleo, disse que o prazo final de 1º de abril dá aos canadenses tempo para argumentar junto ao governo Trump que o Canadá deveria estar isento de tarifas.

“Com a emergência energética que declararam e com o seu desejo por minerais críticos, o Canadá é a resposta”, disse Smith à AP. O Canadá pode obter uma “exclusão total” das tarifas, disse ele.

Smith observou que o Canadá é o maior fornecedor mundial de urânio e uma importante fonte de minerais essenciais que os Estados Unidos procuram desesperadamente. Ele disse que tanto os canadenses quanto os americanos seriam prejudicados por uma guerra comercial, mas disse que os canadenses, em particular, não poderiam arcar com isso.

“Temos que ser realistas. “Estamos a falar de uma economia de 21 biliões de dólares e a quantidade de produtos que vendemos nos Estados Unidos é da ordem de 300 mil milhões de dólares”, disse Smith.

“Não temos o mesmo tipo de poder de mercado que eles têm como economia. Somos um décimo do seu tamanho. Temos de ser realistas sobre o que constitui uma guerra comercial e tarifária. “Isso nos prejudicaria mais do que a eles”, disse ele.

Smith disse que os americanos em alguns estados poderiam pagar mais de um dólar por galão de gasolina.

“Os americanos pagarão mais em estados que dependem de produtos canadenses e os canadenses simplesmente pagarão mais em troca”, disse Smith.