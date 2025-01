Trump 2.0, experimento de acoplamento SpaDeX da ISRO, acordo de cessar-fogo Israel-Gaza e muito mais: a semana em 5 gráficos

(1) Trump retorna à Casa Branca

Donald Trump deve retornar à Casa Branca em sua segunda posse como presidente dos Estados Unidos. Trump, de 78 anos, será formalmente empossado como 47º presidente dos Estados Unidos às 12h ET (17h GMT) de segunda-feira (20 de janeiro de 2025).

Este é o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos; Anteriormente, ele foi o 45º presidente entre 2017 e 2021.

Espera-se que a inauguração deste ano registre uma das temperaturas mais frias desde 1789. A temperatura mais baixa na memória recente no Dia da Posse foi de cerca de -13°C, quando o presidente Ronald Reagan tomou posse pela segunda vez. A previsão para este ano é de cerca de -7°C. A temperatura normal (1991 – 2020) para a data ronda os -1 °C, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

As temperaturas congelantes previstas para segunda-feira (20 de janeiro de 2025) em Washington estão levando o presidente eleito, Donald Trump, a prestar juramento de posse dentro da Rotunda do Capitólio. Quase todo mundo que visita Washington não poderá vê-lo pessoalmente. O presidente Joe Biden, membros do Congresso e outros dignitários e convidados notáveis ​​poderão assistir à cerimônia de dentro do Capitólio.

A decisão de transferir o evento de segunda-feira para um local fechado marca a primeira vez em 40 anos que um presidente não fará o juramento de posse nas escadas do Capitólio.

Donald Trump se tornará o presidente mais velho dos EUA a tomar posse pela segunda vez na segunda-feira. Quando se tornou presidente em 2017, também era o presidente mais velho, com 70 anos. Quando iniciar seu segundo mandato, terá 78 anos, a mesma idade que Joe Biden tinha quando assumiu o cargo em 2021, exceto que Trump será cinco meses e seis dias mais velho que Biden.

(2) ISRO acopla com sucesso satélites SpaDeX no espaço

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) na madrugada de quinta-feira (16 de janeiro de 2025) executou com sucesso o experimento de acoplamento SpaDeX, tornando a Índia o quarto país depois dos Estados Unidos, Rússia e China a este feito histórico.

Os dois satélites SDX01 (Chaser) e SDX02 (Target) que foram lançados pelo PSLV C60 em 30 de dezembro de 2024, foram acoplados com sucesso como oficiais da agência espacial do Complexo de Operações de Missão (MOX) na Rede de Comando ISRO Rastreamento e Telemetria (ISTRAC ) supervisionou o complexo procedimento de atracação.

“Sucesso de atracação! Acoplagem da nave espacial concluída com sucesso! Um momento histórico. Vamos revisar o processo de acoplamento do SpaDeX: A manobra foi concluída do ponto de espera de 15 m a 3 m. O acoplamento foi iniciado com precisão, levando à captura bem-sucedida da espaçonave. A retração foi concluída suavemente, seguida de reforço para maior estabilidade. O acoplamento foi concluído com sucesso. A Índia se tornou o quarto país a conseguir uma acoplagem espacial bem-sucedida. Parabéns a toda equipe! Parabéns à Índia!” ISRO postado no X.

A missão SpaDeX é um grande projeto da ISRO projetado para desenvolver e demonstrar a tecnologia necessária para encontro, acoplamento e desencaixe de espaçonaves usando dois pequenos satélites.

A demonstração desta tecnologia é essencial para missões futurísticas, como o envio de um astronauta indiano à Lua, o retorno de amostras da Lua ou a construção e operação da Estação Espacial Indiana.

(3) Israel e Hamas concordam com acordo de cessar-fogo

Israel e o Hamas concordaram com um acordo de cessar-fogo, pondo fim a mais de 15 meses de guerra, na sequência de negociações mediadas por mediadores egípcios e catarianos.

O primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, disse na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) que o acordo de cessar-fogo entraria em vigor no domingo (19 de janeiro de 2025), mas acrescentou que estava trabalhando em medidas de implementação com Israel e Hamas. contínuo.

Israel matou mais de 46.000 palestinos desde o início da guerra no enclave, em outubro de 2023.

Entre outras coisas, o processo de cessar-fogo de 60 dias envolveria a libertação de reféns de ambos os lados, o aumento da ajuda, a reconstrução da Palestina destruída e o fim dos ataques. Estes são os principais elementos do acordo de cessar-fogo, de acordo com o funcionário informado sobre o acordo:

Estas medidas estão há muito atrasadas, com as pessoas a exigirem que Israel devolva os reféns detidos pelo Hamas e as organizações internacionais a alertarem para a extrema crise humanitária em Gaza.

Para saber mais sobre o impacto da guerra em Gaza, a escala da crise humanitária, a situação dos reféns e a destruição da Palestina, leia esta história: O que o Acordo de Cessar-Fogo Israel-Hamas significa para a Palestina e Israel: Infográfico

(4) Detenção do presidente Yoon, acusado de impeachment, da Coreia do Sul

O presidente cassado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi formalmente preso na manhã de domingo (19 de janeiro de 2025), dias depois de ser detido em seu complexo presidencial em Seul. Ele enfrenta uma possível pena de prisão por sua infeliz declaração de lei marcial no mês passado.

Yoon, que está detido desde que foi detido na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) em uma operação massiva de aplicação da lei em seu complexo residencial, enfrenta possíveis acusações de rebelião relacionadas à sua declaração de lei marcial em 3 de dezembro. crise do país. crise política mais grave desde a sua democratização no final da década de 1980.

Anteriormente, numa mensagem de vídeo gravada antes de ser escoltado até à sede da agência anticorrupção, Yoon lamentou que “o Estado de direito entrou em colapso total neste país”.

Yoon, o primeiro presidente em exercício detido do país, estava escondido na residência de Hannam-dong, na capital Seul, há semanas, enquanto prometia “lutar até o fim” contra os esforços para derrubá-lo. Ele justificou a sua declaração de lei marcial em 3 de Dezembro como um acto legítimo do governo contra uma oposição “anti-Estado” que usa a sua maioria legislativa para frustrar a sua agenda.

Os poderes presidenciais de Yoon foram suspensos quando ele sofreu impeachment pelo parlamento em 14 de dezembro. O caso de impeachment cabe agora ao Tribunal Constitucional, que poderia destituir formalmente Yoon do cargo ou rejeitar o caso e reintegrá-lo.

(5) Incêndios em Los Angeles: Bombeiros fazem progressos significativos

A tempestade de fogo que devastou partes de Los Angeles deu lugar a cenas de destroços, paisagens carbonizadas e ao início de um longo caminho para a recuperação. Mais de uma semana desde o início dos incêndios provocados pelo vento, as chamas estão cada vez mais sob controle. Os bombeiros estão aproveitando a calmaria do vento para fazer progressos constantes contra os grandes incêndios que devastaram Los Angeles desde 7 de janeiro de 2025.

Os incêndios em Palisades e Eaton estão ardendo e muitos evacuados não conseguem regressar às suas casas. Uma mistura tóxica de amianto, plásticos e baterias de lítio derretidas está poluindo o ar. Até agora, 27 pessoas foram confirmadas como mortas, mas os inspetores ainda estão vasculhando as ruínas em busca de moradores desaparecidos. As causas dos incêndios estão sob investigação.

As autoridades também estão a flexibilizar as ordens de evacuação e a suspender os recolheres obrigatórios em toda a região, à medida que os residentes dos bairros queimados regressam para lidar com os danos.

Na noite de sábado (18 de janeiro de 2025), o incêndio em Palisades, que queimou quase 24.000 acres e matou pelo menos 10 pessoas, estava listado como 49% contido, de acordo com o site CalFire. Desde 7 de janeiro, os principais incêndios ocorridos estão representados no mapa abaixo. Dos seis incêndios mostrados, três deles, nomeadamente os incêndios de Lydia, Kenneth e Archer, foram completamente contidos. O incêndio de Hurst, que se expandiu para 799 acres, está quase totalmente contido em 13 de janeiro, de acordo com CalFire, Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia.

Fonte: Cal Fire; Mapa: Gautam Doshi

Os incêndios em Eaton e Palisades que varreram Los Angeles mataram pelo menos 27 pessoas, destruíram mais de 12 mil estruturas e colocaram mais de 80 mil sob ordens de evacuação. Os incêndios provavelmente estarão entre os mais destrutivos da história da Califórnia, segundo a agência estadual CalFire. O incêndio de Woolsey eventualmente cresceu para cerca de duas vezes o tamanho dos atuais incêndios em Eaton e Palisades, mas a maior parte da área que queimou estava desabitada.

Dois incêndios florestais que ainda ocorrem em Los Angeles devastaram mais áreas urbanas do que qualquer outro incêndio no estado desde pelo menos meados da década de 1980, diz o relatório Imprensa associada análise.