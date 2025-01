Trump a Putin: “Chegarei imediatamente a um acordo para acabar com a guerra ou impor sanções”

Se a Ucrânia não chegar a um acordo com a Rússia em breve, “não terei outra escolha senão impor mais impostos, tarifas e sanções sobre tudo o que a Rússia vende aos Estados Unidos”. Donald Trump disse isso.

“Não estou tentando prejudicar a Rússia, gosto do povo russo e sempre tive um relacionamento muito bom com o presidente Putin. Não devemos esquecer que a Rússia nos ajudou na Segunda Guerra Mundial”, escreveu Trump no Truth.

Agência ANSA Agência ANSA Donald Trump avisa: ‘A UE estará sujeita a tarifas’. – Notícias – Ansa.it Investimento máximo de até US$ 500 bilhões em inteligência artificial, US$ 300 bilhões em financiamento para infraestrutura verde suspenso (ANSA)

“Aja agora e acabe com esta guerra ridícula”, acrescentou Trump a Putin. “Se não houver acordo em breve, não terei outra escolha senão impor novos impostos, tarifas e sanções a tudo o que a Rússia e vários outros países participantes vendem aos Estados Unidos. Vamos acabar com esta guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. , podemos fazer isso de maneira fácil ou difícil, é hora de fazer um acordo, não devem ser perdidas mais vidas”, concluiu Trump.

Já ontem, o presidente dos EUA disse que considera “prováveis” novas sanções contra a Rússia se o presidente Vladimir Putin não negociar com a Ucrânia.

Rubio: “Queremos um fim sustentável para a guerra na Ucrânia”



A administração Trump pretende acabar com a guerra na Ucrânia de uma forma “sustentável”, isto é, para que uma nova não irrompa dentro de alguns anos: disse isto numa entrevista à CBS.

“O conflito tem de acabar, e a política dos Estados Unidos é que queremos que acabe, queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para acabar com ele. Iremos empenhar-nos e garantir que termine de forma sustentável”, acrescentou. o que significa que não queremos apenas que o conflito termine e seja retomado em dois, três ou quatro anos, queremos trazer estabilidade”, disse Rubio.

Agência ANSA Agência ANSA O bispo episcopal de Washington critica publicamente Trump – Notícias – Ansa.it Ele pede “misericórdia para gays e imigrantes”. Mas não gostou do seu “tom desagradável” e gostaria de lhe pedir desculpas (ANSA)

O chefe da diplomacia de Washington enfatizou então que a Ucrânia está a pagar o preço mais alto pelas suas infra-estruturas energéticas, “pelas pessoas e vidas perdidas, por milhões de ucranianos que foram forçados a deixar o seu país e viver noutro lugar”. ,fora do país’.

Por último, Rubio sublinhou que “todos deveriam estar muito felizes” por Donald Trump ter sido eleito presidente dos Estados Unidos porque quer “promover a paz mundial e acabar com estes conflitos”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA