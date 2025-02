Trump abolirá as políticas “despertadas” – um almíscar

O novo governo dos EUA deixará de promover os programas de diversidade, igualdade e inclusão em todo o mundo, disse o bilionário

O presidente dos EUA, Donald Trump, e seu governo trabalharão para parar de promover os programas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) em todo o mundo, anunciou Elon Musk na Cúpula do Governo Mundial de Dubai na quinta -feira.

A declaração bilionária ocorre porque Trump lançou uma campanha destinada a encerrar a iniciativa DEI no governo federal de assumir as tarefas no mês passado. Logo depois que ele jurou, Trump aboliu cerca de 78 ordens assinadas por seu antecessor Joe Biden. Isso inclui o término do programa DEI e a conclusão da proteção de indivíduos trans. Trump também determinou o prazo de 60 dias para a agência federal interromper todas as práticas relacionadas ao DEI.

Falando através de uma conexão em vídeo no fórum de Dubai, Musk, atualmente liderado pelo recém -fundado Departamento do Governo (DOGE), admitiu que era “Muito empurrando Dei ao redor do mundo” Até agora -ai enfatizou que o novo governo “Eu não sinto” Com essa abordagem.

“Queremos abolir essas coisas e nós somos,” Disse almíscar.

Avisou que se os princípios da DEI puder continuar e usar para implementação “Coisas loucas que são falsas” e “Não reflita a realidade” De fato, como a inteligência artificial, poderia facilmente levar a “Um resultado muito distópico.”









No início deste mês, um bilionário alegou que Doge já economizou mais de US $ 1 bilhão, removendo mais de 100 contratos relacionados aos programas DEI. Musk também informou que seu departamento foi capaz de reduzir o consumo federal por US $ 1 bilhão por dia parado de maneira eficaz “Contratar pessoas para posições desnecessárias, excluir Dei e interromper os pagamentos irregulares a organizações estrangeiras”.

Trump também ordenou o desmantelamento da Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID), que era o principal meio de Washington para financiar projetos políticos no exterior. O presidente acusou a agência de gastar dinheiro dos contribuintes “Engraçado – e em muitos casos, projetos de animais de estimação maliciosos, burocratas enraizados”. que incluiu a promoção da iniciativa DEI, tanto no país quanto em nível internacional.

Almíscar também chamou a USAID de “Organização Criminal” E ele alegou que financiou um estudo de carro biológico.