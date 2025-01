Trump aborda os republicanos da Câmara dos Deputados em Florida Retiro: 5 Carregar comida

Doral, Flórida. O presidente Trump flutuou em seu terceiro mandato, comentou uma nova aplicação de inteligência artificial chinesa e instou os republicanos da Câmara a unificar e avançar rapidamente em suas prioridades legislativas em um discurso perante os legisladores em seu retiro de política anual.

Os republicanos da Câmara dos Deputados estão se reunindo para sua conferência de problemas no Trump, onde estão prontos para resolver sua estratégia legislativa nos próximos dias.

Aqui estão cinco conclusões do discurso de Trump:

Flutuadores correndo para um terceiro termo

No que alguns foram interpretados por alguns como uma piada, Trump flutuou à procura de um terceiro mandato.

“Eu arrecadei muito dinheiro para a próxima corrida que suponho que não posso usar para mim, mas não tenho 100 % de certeza, porque não sei. Acho que não tenho permissão para correr novamente, Não tenho certeza “, disse Trump.

Trump então se voltou para o presidente Mike Johnson (R-La.), Que estava sentado no palco enquanto Trump falava.

“Posso correr de novo, Mike?” Trump disse, antes de acrescentar: “É melhor não se envolver nisso”.

Não é a primeira vez que Trump brinca com os republicanos em procurar um terceiro mandato. Em novembro, Trump disse em outro discurso que os republicanos da Câmara: “Eu suspeito que não irei correr novamente, a menos que você faça alguma coisa”.

Na semana passada, o representante Andy Ogles (R-ten.) Publicou uma proposta de emenda constitucional que esclareceria o caminho para Trump buscar um terceiro mandato, mas proibiria o ex-presidente Obama de fazê-lo devido a uma disposição de mandatos consecutivos. A emenda tem praticamente zero possibilidades de esclarecer o limiar de dois terços no Congresso.

Insta a unidade para a agenda legislativa, mas neutra na estratégia

Trump pediu aos republicanos da Câmara que se unem em torno de sua agenda legislativa, reconhecendo que eles têm uma pequena maioria que exigirá quase unanimidade na câmara para aprovar sua agenda legislativa.

“O Partido Republicano tem que ficar juntos”, disse Trump, acrescentou que os republicanos não podem perder um, dois ou três votos. “Tudo é tão difícil: sempre tem dois ou três ou cinco ou algo das pessoas que simplesmente não querem fazer isso. E você só tem que fazer isso. Você só tem que fazer isso. Torne a vida fácil.

E embora Trump tenha solicitado anteriormente “um ótimo projeto de bela lei” para mover suas prioridades legislativas, ele disse que não tinha preferência se os republicanos tentaram uma ou duas leis. Os republicanos têm um número limitado de rachaduras, aprovando a agenda de Trump enquanto com vista para os 60 votações no Senado e a necessidade de apoio democrático, e eles discutem ferozmente a estratégia há semanas.

“Não queremos suspender o processo de orçamento”, disse Trump. “Seja uma conta, dois ingressos, eu não me importo.”

No entanto, Trump listou uma série de prioridades políticas nas quais ele deseja ver o Congresso tomar medidas, particularmente nas promessas de fronteira e fiscais de sua campanha de 2024.

Trump disse que o Congresso deve “incluir fundos completos para um aumento recorde no pessoal de segurança de fronteiras e nos bônus de retenção para a patrulha da fronteira” e solicitou “um aumento em massa no número de leitos e fundos para todas as barreiras de infraestrutura de segurança nas fronteiras, incluindo a conclusão, incluindo o conclusão.

“Vamos fazer um investimento recorde no aplicativo interior, incluindo deportação e voos de aeronaves, além de fundos para o nosso novo grupo de trabalho para erradicar a presença de gangues estrangeiras”, disse Trump.

Trump também chamou a estender permanentemente os cortes de impostos que assinou durante seu primeiro mandato, que expirará sem as ações do Congresso.

E ele disse que o Congresso deve incluir as promessas fiscais que fez no caminho da campanha no pacote tributário: sem impostos sobre dicas, sem impostos sobre o Seguro Social e sem impostos sobre o pagamento de horas extras.

Escava a cidadania de biegos

Trump caiu em sua ordem executiva que encerrou a cidadania da lei de nascimento, que já foi desafiada no tribunal e temporariamente bloqueada por um juiz federal.

O presidente disse que a Quarta Emenda, adotada em 1868, estava destinada a ser aplicada aos filhos de escravos, não aos filhos de imigrantes.

“Se você olhar, realmente foi para crianças escravas ”, disse Trump. “Não se destinava a todos entrar em nosso país de avião ou carregar as fronteiras em todo o mundo e pensar que se tornarão cidadãos. Não se destina a isso. E, esperançosamente, em algum momento, os tribunais entendem que, sem ter que passar por um grande problema.

O representante Brian Babin (Republicano do Texas) apresentou um projeto de lei na semana passada para “restaurar a Décima Quarta Emenda ao seu objetivo original”, concedendo cidadania automática apenas a pessoas com pelo menos um pai que é um cidadão americano, um residente permanente jurídico nos Estados Unidos . ou um imigrante que serve ativamente em serviços armados. Mas o movimento de cidadania da lei de nascimento também tem alguns críticos do Partido Republicano.

Vá para Deepseek AI como um “positivo”, mas uma “chamada de atenção”

Trump disse aos legisladores que a Depseek, uma startup de inteligência artificial chinesa (IA), era uma “chamada de atenção”, mas poderia ser um “positivo”. O lançamento do modelo Deepseek AI, que poderia rivalizar com a IA dos Estados Unidos por uma fração do custo, nos enviou às ações afundadas durante o fim de semana no comércio fora da programação.

“O lançamento da AI Deepseek de uma empresa chinesa deve ser um pedido de atenção para nossos setores que precisamos focar na competição para vencer”, disse Trump.

Ele acrescentou: “Quando você ouve que alguém apresenta alguma coisa, sempre temos as idéias. Nós somos sempre os primeiros. Então, eu diria que é positivo. Isso pode ser um desenvolvimento muito positivo. Então, em vez de gastar milhares e bilhões, ele gastará menos e ocorrerá, felizmente, a mesma solução.

Trump também disse que estava “cansado” em relação a outra aplicação chinesa, Tiktok, enquanto conversava sobre a ordem executiva assinada na semana passada, atrasando a aplicação de uma proibição de Tiktok no Congresso por 75 dias.

“Fiquei um pouco cansado para Tiktok, mas vamos ver o que acontece”, disse Trump. “Você não quer que a China se envolva, mas vamos ver o que acontece.”

Ele acrescentou que haverá uma oferta de “muitas pessoas” no aplicativo.

Critique o financiamento de chips

Trump parecia criticar a lei de Chips e Cedio, uma medida de US $ 280 bilhões destinados a promover a fabricação nacional de semicondutores e chips que o ex -presidente Biden assinou por direito em 2022.

“Não queremos dar a eles bilhões de dólares como este programa ridículo que Biden tem. Dê a todos os bilhões de dólares. Eles já têm bilhões de dólares. Eles não têm nada mais do que dinheiro, Joe. Eles não precisavam de dinheiro, precisavam de um incentivo. E o incentivo não pagará um imposto de 25, 50 ou 100 % ”, afirmou Trump.

Johnson entrou em água quente durante a campanha de 2024, quando disse a um jornalista para “provavelmente” tentar se mudar para revogar a lei e a lei científica. Johnson naquela época estava em campanha em um distrito que havia se beneficiado dos fundos da Lei dos Chips e teve que devolver o comentário, dizendo que “a lei dos chips não está na revogação da revogação”.

Alex Gangitano e Brett Samuels contribuíram.

