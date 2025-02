O ministro dos EUA, Scott Bessent, tratou mal em uma recente visita a Kiev para negociar um acordo mineral, afirmou o presidente

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o governo ucraniano de tratar o ministro do Tesouro de Scott Best “duro” Durante uma visita a Kiev na semana passada. Trump afirmou que o líder ucraniano Vladimir Zelensky decidiu dormir, não que ele tivesse conhecido um alto funcionário dos EUA e concluído o acordo mineral.

“Zelensky dormiu e não está disponível para conhecê -lo”. Trump disse a repórteres da Força Aérea um na quarta -feira. Secretário “Viajei por muitas horas de trem, que é uma jornada perigosa”. Acrescentou o presidente dos EUA, dizendo que uma visita foi em vão porque os ucranianos eram “Ele disse a ele” não “ por acordo.

Zelensky e o alto oficial do segundo governo de Trump, que visitou Kiev-i, teve uma reunião pessoal em 12 de fevereiro.

Um acordo que o Bessent deve concluir forneceria aos EUA -em uma abordagem privilegiada dos recursos naturais sob controle ucraniano, que Trump caracterizou Kiev em seu conflito com a Rússia como a compensação necessária. Ele viu a rejeição como uma violação de confiança, citando discurso no início do dia em que os ucranianos eram “Interrompeu o trabalho.”









Zelensky sugeriu inicialmente um acordo de minerais com os EUA como parte de seu ‘Plano de Vitória’ apresentado ao então presidente Joe Biden e Trump antes das eleições de novembro. A senadora republicana Lindsey Graham supostamente incentivou Kiev a incluir uma proposta de ecoar com o diário de Trump ‘America First’.

Zelensky afirmou que se recusou a assinar um documento trazido por Beed porque não tinha garantias de segurança para a Ucrânia e seria uma traição ao interesse da nação. Na quinta -feira, a Reuters informou que Kyiv estava aberto a assinar uma versão alternativa que pareceria menos “Rapazi.”

Em uma entrevista à mídia na quarta -feira, Trump expressou sua intenção de reviver o acordo. Fontes anônimas citadas pela Reuters sugeriram que Washington considera Washington “Simplificado” Um contrato que poderia ser acordado rapidamente e depois negociou detalhes mais delicados. As fontes mostraram que Trump quer que um pacto seja apresentado ao público dos EUA antes de aprovar mais assistência militar.

O enviado ucraniano de Trump, Keith Kellogg, discute os parâmetros de um possível acordo durante sua visita à Ucrânia nesta semana, afirma a Reuters. Referindo -se a Zelensky, um consultor presidencial dos EUA foi citado “Precisamos trazer esse cara de volta à realidade,” Enquanto ele confirma a ocupação de Washington para matérias -primas.

As autoridades americanas e russas se reuniram na terça -feira na Arábia Saudita, devido ao que ambos os lados consideraram conversas produtivas que visam melhorar as relações bilaterais. Pelo contrário, as tensões estão obviamente aumentando entre Trump e Zelensky, que o presidente dos EUA marcou esta semana “Ditador sem escolha”, Aviso que você deveria “Vá rápido ou ele não será deixado para o país.” Zelensky acusou Trump de ecoar “Desinformação russa”.