Trump administra um grupo de trabalho para criptomoedas

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para explorar a criação de suprimentos nacionais de criptomoedas e estabelecendo uma estrutura para a política de ativos digitais, de acordo com a Casa Branca.

Trump anunciou anteriormente planos para fazer o mundo dos EUA “Capital criptográfico” e ser um “Presidente criptográfico”.

Comando executivo intitulado “Fortalecer a liderança americana em tecnologia financeira digital”. quem assinou na quinta -feira é destinado a “Promover a liderança dos Estados Unidos em ativos digitais e tecnologia financeira com a proteção da liberdade econômica”.

“A indústria de ativos digitais desempenha um papel fundamental na inovação e no desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, bem como na liderança internacional de nossa nação”. Está no documento. Ele descreve a política de Trump “Para apoiar o crescimento e o uso responsáveis ​​de ativos digitais, tecnologia blockchain e tecnologias relacionadas em todos os setores da economia”.













O comando executivo foi estabelecido pelo Grupo de Trabalho para os Mercados de Propriedades Digitais, presidindo um consultor especial de inteligência e criptografia artificial. Em dezembro, Trump escolheu o arriscado capitalista David Sacks como sua criptografia e inteligência artificial ‘Imperador’, que liderará políticas relevantes. Um investidor bilionário se juntou a Trump em um Salão Oval na assinatura de quinta -feira.

O grupo de trabalho atuará como um conselho consultivo, afirma a Reuters. Espera -se que aconselhe a política de ativos digitais, trabalhe com o Congresso sobre a criptomoeda pela legislação e estude a viabilidade dos suprimentos nacionais de criptomoedas.

Embora o Conselho de Aconselhamento Presidencial não seja um conceito novo, nunca houve um dedicado às criptomoedas, acrescentou a agência.

Os suprimentos de ativos digitais podem incluir criptomoedas que apreenderam legalmente as forças federais da aplicação da lei, de acordo com o regulamento executivo.

Nos últimos anos, as leis para a aplicação da lei, como o Ministério da Justiça, apreenderam bilhões de dólares em criptomoedas associadas a atividades criminosas, incluindo crimes cibernéticos e comércio de drogas. Anteriormente, essas criptomoedas apreendidas venderam o estado em leilão, e a receita foi para o tesouro do estado.

“Se eu for escolhido, minha política de administração, os Estados Unidos da América, manterá 100% de todo o Bitcoin que o governo dos EUA atualmente possui ou adquire no futuro”. Trump disse em julho na conferência Bitcoin em Nashville, Tennessee.

O comando também enfatiza a promoção da soberania de dólares americanos, apoiando o crescimento de moedas estáveis ​​legítimas apoiadas por dólares.

Trump foi um crítico de criptografia durante seu primeiro governo, mas mudou sua atitude durante a última campanha e atraiu grandes contribuições da indústria, observou a CNBC.

A administração do ex -presidente Joe Biden adotou uma visão cautelosa das criptomoedas, geralmente enfatizando o desejo de regulamentos mais rígidos para evitar fraudes e dinheiro. As medidas regulatórias apoiadas pela Casa Branca de Biden, incluindo o monitoramento aprimorado da Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores (SEC).