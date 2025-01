Trump ameaça as batatas fritas de Taiwan com tarifas de renda

A Casa Branca também planeja impor tarifas a medicamentos e aço em um esforço para restaurar a produção para os EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que planeja impor tarifas até 100% importou chips e semicondutores a fabricantes estrangeiros como Taiwan. Ele também se comprometeu a colocar tarifas de carinho em medicamentos e aço para forças dos fabricantes a mover a produção para os Estados Unidos.

Falando aos membros do Partido Republicano na segunda -feira, Trump disse que seu governo realizaria tarifas “Em um futuro muito próximo”, “Restaure a produção desses bens básicos para os Estados Unidos”.

O presidente dos EUA afirmou que a produção de lascas de computador e semicondutores “Ele nos deixou e foi para Taiwan, que é cerca de 98% do trabalho com um chip”.

“E queremos que eles voltem e não queremos dar a eles bilhões de dólares, como este programa engraçado que Biden tem” “” Disse Trump.

Ele estava se referindo ao programa do ex -presidente Joe Biden para fornecer subsídios a fabricantes de chips como a Intel, que produzirá nos EUA. A lei de Biden sobre chips e ciências, assinada na Lei 2022, pretendia US $ 53 bilhões em subsídios para a Microchip Company, em um esforço para aumentar a competitividade dos EUA -ai com a China.

Os comentários são os últimos de uma série de ameaças relacionadas ao comércio que Trump trouxe nos últimos dias. Ele também prometeu impor 25% das tarifas às importações do Canadá e do México, a menos que ambos os países lidem com as demandas dos EUA em relação à segurança dos problemas de fronteira e tráfico de drogas.

Respondendo às ameaças tarifárias de Trump na terça -feira, o Ministério da Economia de Taiwan disse que o comércio de semicondutores entre Taiwan e os EUA é mutuamente útil, descrevendo -o como um “Ganha-ganha” modelo.

“Taiwan e semicondutores americanos e outras indústrias tecnológicas são muito complementares, especialmente o modelo americano projetado, Taiwan, que cria um modelo de negócios ganha-ganha para as indústrias de Taiwan e American”. O Ministério da Economia de Taiwan disse que foi dito pela Reuters.

O TSMC produz semicondutores para os principais clientes dos EUA, incluindo a Nvidia e a Apple. 2024, os clientes da América do Norte consistiam em 70% da receita total do TSMC, segundo as estimativas da Reuters. Pequim considera o governo auto -governo da parte de Taiwan de seu território sob seu princípio de ‘One China’ e se opõe à interferência estrangeira.

Embora agora cumpra oficialmente a política de ‘One China’, ela continuou a fornecer armas à ilha e se juntar à cooperação militar com o governo em Taipe.