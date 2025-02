Trump ameaça as tarifas de cuidar sobre a importação da chave de metal

Presidente dos EUA diz que fede mais 25% das taxas a toda a compra de aço e alumínio

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aumentar a tarifa para as importações do metal -chave. Em uma entrevista com jornalistas da Brod Air Force One no domingo, Trump disse que estava planejando receber novas taxas de 25% a todos os aços e alumínio trazidos ao país, e mais detalhes seriam descobertos na segunda -feira.

“Todo aço que chega aos EUA terá 25% das tarifas”. disse o presidente dos EUA, acrescentando que uma nova medida influenciaria “todos.” Questionado sobre o alumínio, Trump respondeu que estaria sujeito a novas taxas. As novas tarifas chegariam ao topo dos metais existentes, disse Trump.

Agora eles são um dos maiores consumidores de aço e o segundo maior importador de aço do mundo. Ele expressa metal globalmente, embora suas maiores fontes sejam importadas pelo Canadá, Brasil e México, seguidas pela Coréia do Sul e pelo Vietnã, de acordo com o Instituto Americano de Ferro e Aço. O Canadá também é o maior fornecedor de alumínio americano, cerca de metade dos quais foram importados. O México está entre os principais fornecedores americanos de resíduos de alumínio e liga de alumínio. Durante o primeiro mandato de Trump, ele introduziu 25% das tarifas de aço dos EUA e 10% em alumínio, embora mais tarde tenha aprovado cotas sem tarifas com parceiros comerciais -chave, incluindo Canadá, México e Brasil.













O anúncio de Trump para tarifas de metal já se deparou com a raiva no Canadá, onde o primeiro -ministro de Ontário Doug Ford acusou o presidente dos EUA “Motivos de movimentação e caos permanente” e em perigo da economia canadense.

Trump estava em tarifa no mês passado desde sua inauguração, colocando 25% das taxas sobre todas as importações do México e Canadá e 10% sobre as importações da China, declarando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas. Depois de conversar com líderes mexicanos e canadenses, Trump mais tarde atrasou as taxas por 30 dias, enquanto os países trabalham para melhorar a proteção das fronteiras. Na sexta -feira, ele também interrompeu uma parte essencial de sua tarifa na China, mantendo temporariamente um status impecável duradouro de embalagens de baixo valor depois que seu movimento tarifário causou o caos com a entrega.

Em uma entrevista aos jornalistas no domingo, Trump alertou que as tarifas poderiam logo se tornarem muito mais difundidas. Re -confirmar sua promessa anterior “Tarifas recíprocas” Nos parceiros comerciais dos EUA, que se aplicarão a todos os países, os EUA são negociados para corresponder às taxas tarifárias cobradas a cada nação.

“Se eles nos cobrarem 130% e não os cobramos nada, eles não ficarão assim” Trump afirmou, acrescentando que ele revelará mais detalhes “Provavelmente terça ou quarta -feira”, com novos deveres a serem impostos “Quase imediatamente.”