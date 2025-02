O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um rigoroso ultimato Hamas, exigindo a libertação de todos os reféns restantes mantidos em Gaza ao meio -dia no sábado, alertando que o fracasso em cumprir a adesão “Todo o inferno” surto.

Na segunda -feira, o Hamas ameaçou interromper a liberação de reféns adicionais, acusando Israel de violar os termos de um acordo frágil sobre o término do incêndio, impedindo os palestinos deslocados que retornam ao norte de Gaza, limitando a entrega da ajuda humanitária e atrasando as negociações para o segundo fase.

Em resposta, Israel afirmou que as ações do Hamas foram uma violação completa do acordo, segundo o qual o grupo militante se comprometeu a divulgar inicialmente 33 reféns em várias séries em troca de 1.904 prisioneiros palestinos mantidos pelas autoridades israelenses.

“Eu instruí o IDF a se preparar no nível de alerta mais alto para qualquer cenário possível em Gaza”, ” Disse o ministro da Defesa Israel Katz.













Em uma entrevista com jornalistas da Casa Branca na segunda -feira, Trump disse que o futuro do julgamento seria “Decisão de Israel.”

“Mas, no que me diz respeito, se todos os reféns não voltarem até sábado às 12h – acho que é a hora apropriada – eu diria que ele foi cancelado e todas as apostas estão desligadas. Deixe o inferno sair”. Disse Trump.

“Queremos todos de volta,” Ele acrescentou, insistindo que os reféns devem ser lançados de uma só vez, “Não em dribs -ui, não dois, três, três e dois e dois.” Solicitado a esclarecer o que as medidas criminais prevêem, Trump repetiu que “Todo o inferno vai sair.”

“Você vai descobrir. E eles vão descobrir. O Hamas descobrirá o que quero dizer. Estes são pessoas doentes “” Ele acrescentou.













Na semana passada, Trump flutuou com a idéia de assumir o controle do enclave palestino durante uma conferência de imprensa, junto com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu. Sugerido uma transformação de gaze – deixada em ruínas após 15 meses de guerra entre Israel e Hamas – no que ele descreveu como “A Riviera do Oriente Médio.” Como parte do plano, ele sugeriu a realocação de palestinos para os países árabes vizinhos, enquanto a área foi remodelada. Na segunda -feira, ele ameaçou se recusar a ajudar a Jordânia e o Egito se eles se recusassem a tomar refugiados palestinos.

A mudança seria “Limpeza étnica” IA “Crime contra a humanidade”, Bassem Naim, chefe do ramo político do Hamas, disse a RT em uma entrevista exclusiva na sexta -feira.