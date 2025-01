Presidente dos EUA alertou o bloco econômico para se afastar do dólar “poderoso”

As nações BRICS enfrentarão 100% de tarifas em seus bens se ousarem desafiar o domínio “Dollar americano poderoso”, O presidente Donald Trump alertou na quinta -feira em outra ameaça de usar o poder econômico americano para alcançar objetivos geopolíticos.

Os membros do bloco econômico aceleraram os esforços para reduzir os recessos em moedas de terceiros no comércio bilateral nos últimos anos, especialmente depois que as sanções ocidentais bloquearam a Rússia com suas reservas de nós e euro-desmominatórias após o conflito da Ucrânia da Ucrânia 2022.

“A idéia de Brics Terras tentando fugir do dólar enquanto ficamos e observamos”, “” Trump escreveu em sua plataforma social de verdade na quinta -feira, ecoando ameaças passadas.

“Eles podem encontrar outra nação de mamíferos”. Ele chamou. “Exigiremos uma obrigação desses países aparentemente inimigos de que eles não criarão uma nova moeda de tijolos ou apoiarão qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano”.













“Não há como substituir o BRICS um dólar americano em um comércio internacional ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tenta cumprimentar a tarifa e adeus à América!” Trump acrescentou.

Após uma ameaça semelhante em novembro, o Kremlin enfatizou que a pressão americana acelerará apenas uma tendência global crescente de acordo com o uso da moeda nacional na loja, reduzindo o papel de Greenback como uma moeda sobressalente. O presidente russo Vladimir Putin disse durante a cúpula do BRICS Saua Kazan em outubro que, embora fosse muito cedo para falar sobre os tijolos de moeda comum “recusar” O dólar, Moscou, teve que encontrar sistemas financeiros alternativos para contornar o controle ocidental sobre a infraestrutura financeira global.

Pequim respondeu à ameaça de Trump, prometendo continuar a expandir sua cooperação entre os colegas de membros do bloqueio econômico. Um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Lin Jian chamou o BRICS de uma plataforma importante para a cooperação entre os mercados emergentes, enfatizando seu objetivo de alcançar o desenvolvimento e a prosperidade abrangentes, não devem ser incluídos "Conflito do bloco" ou "Aponte em qualquer terceiro lado."













A Índia afirmou que, embora o grupo discute regularmente transações financeiras bilaterais, ela tem “Sem interesse” em um enfraquecimento de dólares. “A Índia nunca foi por desalarização”. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, disse em dezembro.

A África do Sul negou da mesma forma que o bloco planeja criar uma nova moeda.

No entanto, em 2023, o presidente brasileiro Luiz Inacio Lula da Silva expressou seu apoio à criação "Moeda comercial" Dentro do bloco, "Assim como os europeus criaram o euro".













O grupo BRICS é composto por membros do fundador do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntamente com o Egito, a Etiópia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos. A Indonésia foi aceita como membro pleno deste mês.

Trump erroneamente incluiu a Espanha como membro do BRICS durante um briefing para uma impressão na Casa Branca, logo após sua inauguração. “Eles são um nacional de tijolos, Espanha. Você sabe o que é uma nação de tijolos? Você vai entender”. ele disse, acrescentando que imporia “Pelo menos 100% de tarifa para trabalhar com os Estados Unidos”.