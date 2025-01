Trump anuncia altos funcionários adicionais da Casa Branca

O presidente eleito Trump anunciou altos funcionários adicionais da Casa Branca, completando ainda mais sua equipe antes de sua posse, em 20 de janeiro.

Trump convocou Stanley Woodward para se juntar à equipe jurídica da Casa Branca como conselheiro sênior e disse que trabalhará “em estreita colaboração” com a futura chefe de gabinete do presidente eleito, Susie Wiles.

Woodward já representou vários associados e assessores importantes de Trump, incluindo o manobrista Walt Nauta, junto com pessoas acusadas no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. Ele é cofundador do escritório Woodward Law, com sede em Washington.

“Anteriormente, ele trabalhou em um escritório de advocacia multinacional, onde sua experiência incluía representar várias corporações internacionais na defesa de supostas violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, bem como atuar como advogado coordenador para empresas envolvidas em litígios federais em todo o país”, disse Trump. . no sábado.

Robert Gabriel Jr. retornará à Casa Branca como assistente político do presidente. Ele foi produtor associado de “The Ingraham Angle” da Fox News. Anteriormente, ele trabalhou em diversas funções, inclusive na Ala Oeste, como consultor do PAC de liderança Save America de Trump, entre outros cargos.

Além disso, Trump escolheu Nicholas Luna como o próximo vice-chefe de gabinete para implementação estratégica. Luna, que anteriormente trabalhou na equipe do vice-presidente eleito JD Vance, testemunhou perante o comitê selecionado da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro.

Trump elogiou Luna no anúncio como uma “veterana respeitada da Casa Branca e uma guerreira da campanha Trump-Vance”. O presidente eleito disse que Luna “supervisionará a programação presidencial e garantirá que as mensagens, divulgação e operações externas da Casa Branca estejam alinhadas com os objetivos de curto e longo prazo do governo”.

Trump escolheu William “Beau” Harrison como assistente do presidente e vice-chefe de gabinete para operações. Durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca, Harrison foi “o elo de ligação entre os elementos operacionais do Gabinete Executivo do Presidente”, disse Trump.

Harrison, a quem Trump chamou de “assessor de confiança”, “liderou múltiplas delegações americanas em todo o mundo a países como a Coreia do Norte, o Iraque e o Afeganistão, e desempenhou um papel crítico no planeamento de cada uma das cimeiras históricas com o líder da RPDC, Kim Jong-Un. ”, segundo o presidente eleito.

Fonte