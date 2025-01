Trump anuncia novos candidatos a embaixador e tesouro

O presidente eleito Trump anunciou várias nomeações para o Departamento do Tesouro e escolhas de embaixadores para dois países europeus.

Em vários posts do Truth Social na quinta-feira, Trump descreveu quem trabalhará ao lado do seu chefe do Tesouro, Scott Bessent, juntamente com as suas escolhas para embaixadores em Espanha e nos Países Baixos.

Trump contratou Ken Kies para atuar como vice-secretário de política tributária. Kies, um advogado tributário com quase cinco décadas de experiência, atuou como chefe de gabinete do Comitê Conjunto de Tributação do Congresso.

Ele escolheu Alexandra Preate para ser a próxima advogada principal de Bessent. Trump disse que Preate trabalhou “em estreita colaboração com o ex-diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow, bem como com meus conselheiros econômicos de longa data, Dr. Arthur B. Laffer e Stephen Moore”.

Para diretor de planejamento político, ele escolheu Hunter McMaster.

Trump escolheu Daniel Katz, membro do think tank conservador Manhattan Institute, como chefe de gabinete do departamento. Katz atuou anteriormente como consultor sênior no Departamento do Tesouro.

Os deputados de Katz serão Samantha Schwab, que serviu durante o primeiro mandato de Trump no Gabinete de Assuntos Legislativos da Casa Branca, e Cora Alvi, que foi vice-diretora nacional de finanças durante a sua campanha presidencial.

Samantha Schwab é neta de Charles Schwab, bilionário fundador da corretora The Charles Schwab Corporation. Schwab, o executivo financeiro, doou a uma variedade de candidatos republicanos e comitês de ação política (PACs) durante o ciclo eleitoral de 2024, de acordo com os registros da Comissão Eleitoral Federal (FEC).

Trump elogiou todos os seus nomeados como “patriotas incríveis e trabalhadores que trabalharão incansavelmente para FAZER A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE”.

Na quinta-feira, Trump anunciou que Benjamín León Jr., empresário cubano-americano, seria a sua escolha como embaixador em Espanha. Leon Jr., que se destacou no setor de saúde e bem-estar.

Leon Jr. doou pelo menos US$ 2 milhões ao Comitê 47 de Trump e ao Super PAC alinhado do presidente eleito, Make America Great Again Inc., durante o ciclo eleitoral de 2024, mostram os relatórios da FEC.

O presidente eleito selecionou Joe Popolo Jr. como o próximo embaixador dos EUA na Holanda. Ele é o fundador e CEO da Charles & Potomac Capital, LLC, uma empresa de investimento privado com sede em Dallas.

“Joe é um empresário e filantropo de sucesso em diversos setores. Por mais de 20 anos, ele ajudou a transformar a Freeman Company na empresa líder mundial em experiência de marca em eventos ao vivo”, escreveu Trump.

