Trump anuncia novos candidatos para assessores da Casa Branca

O presidente eleito Trump anunciou várias novas escolhas para cargos na Casa Branca em uma série de postagens de sábado no Truth Social.

No início da noite, o novo presidente disse que Steven Gill Bradbury seria o próximo vice-secretário de Transportes.

“Durante todo o meu primeiro mandato, Steven atuou como conselheiro geral do Departamento de Transportes, onde ajudou a reconstruir nossa infraestrutura em ruínas e eliminou regulamentações que estavam matando empregos e nossas incríveis pequenas empresas”, escreveu Trump no correspondênciaobservando que ele trabalhou anteriormente para o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Clarence Thomas.

Bradbury trabalhará ao lado do indicado para secretário de Transportes, Sean Duffy, aguardando a confirmação do Senado.

Momentos após o anúncio do transporte, Trump disse que Katharine MacGregor seria a próxima vice-secretária do Interior.

“Katharine é atualmente vice-presidente de serviços ambientais da NextEra Energy, Inc., e trabalhou anteriormente no Departamento do Interior durante meus primeiros quatro anos como presidente”, disse o novo presidente. fixo.

“Ela nos ajudou em nossa busca para tornar nossa Nação Energética DOMINANTE e também foi parte integrante da equipe que produziu nossa histórica ‘Salute to America’ no National Mall”, acrescentou.

Em posts subsequentes, Trump elogiou outros líderes que o ajudarão durante a sua segunda administração, incluindo James P. Danly, que servirá como o próximo vice-secretário de Energia.

“James é um oficial aposentado do Exército dos EUA que serviu duas vezes no Iraque, onde ganhou a Estrela de Bronze e a Coração Púrpura”, escreveu o ex-presidente. on-line.

“Ele atuou durante meu primeiro mandato como conselheiro geral, comissário e presidente da Comissão Federal de Regulação de Energia, onde ganhou inúmeros casos em tribunais federais e pressionou por reformas regulatórias para garantir energia abundante e acessível para o povo americano.”

Trump também anunciou que Casey B. Mulligan, economista, atuará como consultor sênior de defesa da Small Business Administration.

O republicano disse que Mulligan é “um especialista altamente respeitado nas regulamentações que estão destruindo nossas pequenas empresas”.

Trump nomeou Paul R. Lawrence para servir como próximo vice-secretário de Assuntos de Veteranos.

“Paul foi um grande vice-secretário de benefícios do VA em meu primeiro mandato, implementando a legislação que assinei para melhorar o GI Bill e modernizar os recursos”, disse Trump. escreveu do ex-funcionário.

“Paul também nos ajudou a levar o acúmulo de sinistros ao NÍVEL MAIS BAIXO da história do VA.

David Fotouhi atuará como vice-administrador da Agência de Proteção Ambiental. Trump disse que Fotouhi “priorizará ar limpo, água limpa e solo limpo para TODOS os americanos” em sua nova função.

