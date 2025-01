Trump anuncia novos nomeados para embaixador, Departamento de Justiça e VA

O presidente eleito Trump anunciou na quinta-feira seu mais recente grupo de possíveis indicados para servir em seu próximo governo.

Trump anunciou a escolha de Christine Jack Toretti, membro do Comité Nacional Republicano da Pensilvânia, para servir como sua embaixadora na Suécia. Na sua administração anterior, Trump nomeou Toretti como embaixadora em Malta, mas ela nunca foi confirmada pelo Senado.

Trump contratou Leo Terrell, colaborador frequente da Fox News, para atuar como conselheiro sênior do vice-procurador-geral para direitos civis no Departamento de Justiça.

Em seu anúncio, Trump disse que Terrell “é um advogado de direitos civis e analista político altamente respeitado. Ele se formou em direito pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e defendeu muitos casos de destaque ao longo de sua carreira incrivelmente bem-sucedida.”

“Leo será um defensor fantástico do povo americano e garantirá que NÓS FAZEMOS A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE.” Trump continuou.

Trump também anunciou que Sam Brown, que perdeu a candidatura para representar Nevada no Senado, servirá como secretário adjunto de assuntos memoriais no Departamento de Assuntos de Veteranos.

“Sam é um HERÓI americano, ganhador do Purple Heart e empresário de sucesso de Nevada que dedicou sua vida a servir a América. “Ele demonstrou destemidamente o seu amor pelo nosso país nas forças armadas, enquanto liderava tropas na batalha no Afeganistão e, depois de ser dispensado com honra como capitão, ajudando os nossos veteranos a obter acesso a medicamentos de emergência”, disse ele. “Sam agora continuará seu serviço à nossa Grande Nação no VA, onde trabalhará incansavelmente para garantir que coloquemos os veteranos da América EM PRIMEIRO LUGAR e lembremos de TODOS que serviram.”

