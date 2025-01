Trump: “Apenas incidentes menores em 6 de janeiro, eles eram inocentes”

Os rebeldes de 6 de Janeiro “foram tratados como os piores criminosos. E só protestaram porque as eleições de 2020 foram fraudadas”. Donald Trump disse isso em entrevista à Fox News, a respeito do perdão concedido aos desordeiros pelo ataque ao Capitólio. “Muitos deles eram inocentes e houve apenas pequenos incidentes com a polícia”, acrescentou o presidente dos EUA.

Trump acusou o Comité Especial da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 de “destruir provas. Eles são criminosos e foram perdoados por isso”, disse o presidente dos EUA, referindo-se a Liz Cheney, um membro proeminente da comissão que recebeu o perdão. por Joe Biden.

“Eu realmente acredito que se eu não tivesse vencido as eleições, os Estados Unidos estariam perdidos para sempre”, disse Trump mais tarde. “Todos os problemas que a América tem neste momento podem ser resolvidos: com esforço, trabalho e dinheiro”, acrescentou o magnata do Salão Oval.

Reprodução reservada © Copyright ANSA