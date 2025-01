Trump aperta a Dinamarca via Groenlândia – Ft

O primeiro -ministro dinamarquês teve uma conversa “incrível” com o presidente dos EUA sobre a compra da ilha, disseram autoridades ao jornal

O presidente dos EUA, Donald Trump, se envolveu seriamente na Groenlândia e empurrou agressivamente a idéia em um telefonema tenso com o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen, informou o Financial Times na sexta -feira, citando fontes.

O líder americano teve uma conversa de 45 minutos com Frederixen na semana passada antes de sua inauguração, disseram uma autoridade européia sem nome, admitindo que admitiu que era “Foi muito ruim.”

Descreveu o tom de Trump durante a chamada como confronto e “Muito firme” Depois que Frederixen supostamente repetiu a posição da Dinamarca de que a ilha não estava à venda, mas que estava aberta para discutir uma cooperação militar prolongada.



“Foi terrível”. Disse a fonte do FT, com outra ligação para falar “Chuveiro frio”, adicionando isso “Antes disso, era difícil levar a sério. Mas acho que é sério e potencialmente muito perigoso”.













Um funcionário disse que o lado dinamarquês foi deixado “Extremamente assustado” Trocando, que supostamente incluiu ameaças à tarifa -alvo contra a Dinamarca. Segundo o relatório, as autoridades européias assumiram anteriormente que as declarações de Trump sobre a aquisição da Groenlândia são apenas uma tática de negociação para determinar o maior impacto no Ártico e verificar a Rússia e a China, mas a ligação com Frederixen incentivou essas esperanças.

A Groenlândia abriga cerca de 60.000 pessoas e bases militares dos EUA. É uma região autônoma na Dinamarca que é governada desde 1979. O território é de grande importância estratégica para a OTAN devido à sua posição -chave no Ártico, que permite o controle de sacos de navios próximos.

Em 2019, Trump passou pela idéia de comprar a Groenlândia durante seu primeiro mandato, mas a iniciativa não saiu de nenhum lugar, e a Dinamarca e o governo da ilha a rejeitaram. No entanto, ele reviveu a idéia, citando a importância da Groenlândia para a segurança nacional americana.

O primeiro -ministro da Groenlândia, Mute Evegee, disse que a ilha estava aberta à cooperação com Washington, “Não queremos ser americanos. Não queremos fazer parte dos EUA. “