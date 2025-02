Trump assina a ordem executiva de proibir esportes transgêneros e atletas esportivos femininos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025), com o objetivo de proibir atletas transgêneros que participam de esportes para meninas e mulheres.

A ordem, intitulada “Principal” Sexo “como o gênero que alguém foi designado para o nascimento.

“Com essa ordem executiva, a guerra contra os esportes femininos acabou”, disse Trump em uma cerimônia de assinatura na sala leste, que incluía legisladores e atletas que foram apoiados a uma proibição, incluindo a ex -nadadora da universidade Riley Gaines.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a ordem “mantém a promessa do Título IX” e exigirá “ações imediatas, incluindo ações de aplicação, contra escolas e associações esportivas” que negam às mulheres atletas individuais e figurinos de um único sexo.

O momento da ordem coincidiu com meninas e mulheres nacionais no Dia do Esporte e é a última de uma série de ações executivas do presidente republicano destinado a pessoas trans.

Trump descobriu durante a campanha que o tema ressoou além das linhas do partido habituais. Mais da metade dos eleitores pesquisados ​​pela AP Votast disse que o apoio aos direitos dos transgêneros no governo e na sociedade foi longe demais. Ele se inclinou para a retórica antes das eleições, comprometendo -se a se livrar de “loucura transgênero”, embora sua campanha tenha oferecido poucos detalhes.

O pedido oferece alguma clareza. Por exemplo, ele autoriza o Departamento de Educação a penalizar escolas que permitem que os atletas trans concorram, citando a violação do Título IX, que proíbe a discriminação sexual nas escolas. Qualquer escola que viole pode ser inevitável para financiamento federal.

Fazer ordens de Trump será uma prioridade do departamento de conflitos. Em uma ligação nesta semana, o diretor interino do Gabinete de Direitos Civis disse à equipe que eles precisariam alinhar suas investigações às prioridades de Trump, de acordo com as pessoas que estavam no chamado que falaram sob condição de anonimato à AP por medo de represálias.

Desde que Trump assumiu o cargo, o departamento abriu uma investigação sobre as escolas públicas de Denver para um banho de gênero que substituiu o banheiro de uma garota, deixando outra exclusiva para crianças.

Trump também emitiu um aviso ao Comitê Olímpico Internacional antes dos Jogos de Verão de 2028 em Los Angeles. O presidente disse que treinou o secretário de Estado Marco Rubio para deixar o COI claro que “os Estados Unidos rejeitam categoricamente a loucura transgênero. Queremos que tudo mude com os Jogos Olímpicos e tenha a ver com esse tema absolutamente ridículo.

Isso pode mudar, no entanto, quando um novo presidente da COI é apresentado para substituir a aposentadoria de Thomas Bach. A ex -estrela da pista de Sebastian Coe, agora líder mundial de atletismo, está entre os candidatos às eleições em março. Coe tem sido um forte defensor de limitar a participação no esporte feminino a mulheres cisgêneros.

Trump também disse que a diretora de segurança nacional Kristi Noem “negará todos e todos os pedidos de visto feitos por homens que tentam fraudulentamente para os Estados Unidos enquanto se identificam como atletas para mulheres para tentar entrar nos jogos”. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos e os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2028 não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A ordem é a última de uma série de movimentos do governo Trump destinados a pessoas trans.

Os anteriores tentaram fazer o governo federal rejeitar a idéia de que as pessoas podem fazer a transição para um gênero que não é atribuído ao nascimento. Isso tem implicações para áreas que incluem passaportes e prisões. Ele também abriu a porta, exceto membros do Serviço de Transgêneros do Exército; chamado para acabar com o seguro de saúde federal e outros fundos para atendimento de gênero para pessoas trans menores de 19 anos; e restringir a maneira pela qual as lições de gênero podem ser ensinadas nas escolas.

O último pedido foi condenado pelos defensores dos direitos trans, incluindo o Centro Nacional de Mulheres e a Lei do GLAAD.

“Ao contrário do que o presidente quer que eu acredite, os estudantes trans não representam ameaças ao esporte, escolas ou este país e merecem as mesmas oportunidades que seus colegas de classe para aprender, jogar e crescer em ambientes seguros”, disse Fatima Goss grave, sério, Presidente e CEO do Centro Nacional de Direito da Mulher.

O revés de algumas das iniciativas do governo já começou no tribunal. As pessoas trans processou várias políticas e provavelmente virão mais. Os advogados de direitos civis que lidam com os casos afirmaram que, em alguns casos, as ordens de Trump violam as leis adotadas pelo Congresso e proteções na Constituição e que a autoridade do presidente sobrevive.

Pode haver perguntas semelhantes para esta ordem, por exemplo: o presidente pode exigir que a NCAA mude suas políticas? O presidente da NCAA, Charlie Baker, disse aos senadores republicanos em dezembro que a organização seguiria a lei federal. A NCAA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na quarta -feira.

A ordem ocorreu um dia após três ex -colegas de equipe do nadador transgênero, Lia Thomas, registrar uma conferência de direito e campeonato nacional.

A demanda, que torna as acusações semelhantes às apresentadas no ano passado por Gaines e outros, alega que os réus violaram o Título IX ao permitir que Thomas nade “e agiu de má fé”. (AP) Hyg h