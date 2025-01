Trump assina a ordem executiva para definir escolas que ensinam CRT, ‘ideologia radical de gênero’

O presidente Trump assinou uma ordem executiva para proibir os fundos federais de escolas públicas de ensino fundamental e médio que ensinam teoria crítica da raça (CRT) ou problemas de gênero.

A ordem, que pode enfrentar rapidamente desafios legais, “proíbe o financiamento federal da doutrinação de crianças que incluem ideologia radical de gênero e teoria crítica da raça na sala de aula”.

O Secretário de Educação e o Secretário de Defesa, para as escolas administrados pelo Departamento de Defesa, são condenados a criar uma estratégia para acabar com a “doutrinação na educação K-12” em 90 dias.

A ordem também restaura a comissão de 1776 que Trump criou em seu primeiro mandato, dizendo a todas as agências executivas que “priorizou o progresso da educação patriótica”.

O CRT, que geralmente é ensinado na universidade e no nível de pós -graduação, existe há décadas e estados que a raça é uma construção social e é integrada às instituições dos EUA.

Mas, em sua ordem, Trump usou o exemplo do distrito escolar de Albamarle, foi um resultado do CRT.

Não está claro qual será o critério para o Departamento de Educação para determinar se uma escola está usando a teoria.

Numerosos estados vermelhos já proibiram a CRT em escolas públicas ou introduziram faturas para fazê -lo.

A ordem também busca “ideologia radical de gênero” e diz ao procurador -geral para trabalhar com promotores estaduais locais e promotores distritais locais para “apresentar ações contra professores e funcionários da escola que exploram sexualmente menores ou praticam medicina sem uma licença através de uma licença através da ” Transição social ” ‘.

Trump usa exemplos como um distrito escolar da Virgínia que exige que os professores usem o “nome e pronomes preferidos dos alunos” e um em Wisconsin que supostamente adotou uma política para “interromper o binário de gênero”.

Embora a ordem ameaça o financiamento federal para as escolas de ensino fundamental e médio, apenas cerca de 10 % das escolas públicas vêm do governo federal, com a maioria do dinheiro para as escolas recebidas dos governos estaduais e locais.

“No primeiro dia, assinarei uma nova ordem executiva para reduzir os fundos federais para qualquer escola que empurre a teoria crítica da raça, a loucura transgênero e outros conteúdos raciais, sexuais ou políticos inapropriados em nossos filhos”, disse Trump anteriormente.

O presidente também está assinando outras ordens executivas que apóiam os programas eleitorais escolares e tomam medidas enérgicas contra estudantes estrangeiros que cometeram crimes durante protestos pró-palestinos no ano passado.

Todas essas ações ocorrem antes da secretária de Educação de Trump, Linda McMahon, até teve seu público de confirmação.

