Trump assina a ordem executiva para impor tarifas no Canadá, México e China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado (1º de fevereiro de 2025) assinou uma ordem para impor tarifas rígidas sobre as importações do México, Canadá e China, cumprindo uma promessa de campanha, mas aumentando a possibilidade de aumentar os preços dos consumidores americanos.

Trump está declarando uma emergência econômica para impor 10% de funções em todas as importações da China e 25% nas importações do México e do Canadá, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, exceto uma taxa de 10% no petróleo canadense.

A Casa Branca disse que a ordem de Trump também inclui um mecanismo para aumentar as taxas se os países retaliam contra os Estados Unidos, pois ameaçaram.

Trump diz que as tarifas devem forçar os países a fazer mais para interromper o fluxo de fentanil no federal dos EUA.

“Você vê o poder da taxa”, disse Trump a repórteres na sexta -feira. “Ninguém pode competir conosco porque temos, com muito, o maior banco de porcos”.

O presidente republicano está assumindo um grande compromisso político de que suas ações não piorarão a inflação, eles causarão réplicas financeiras que poderiam desestabilizar a economia mundial ou causar uma reação violenta dos eleitores. A detecção de votos da AP, uma extensa pesquisa de eleitores nas eleições do ano passado, descobriu que os Estados Unidos estavam divididos em apoio às taxas.

É possível que as tarifas possam ter curta duração se o Canadá e o México possam chegar a um acordo com Trump para lidar com a imigração ilegal e a fentanil sposgração mais agressiva. O movimento de Trump contra a China também está ligado ao fentanil e é apresentado aos impostos de importação existentes.

Trump está em homenagem às promessas que fez na campanha da Casa Branca de 2024, que está no centro de sua filosofia de segurança econômica e nacional, embora seus aliados tivessem feito a ameaça de maiores impostos de importação como meras táticas de negociação.

O presidente está preparando mais impostos de importação em um sinal de que as tarifas serão uma parte contínua de seu segundo mandato. Na sexta -feira, chips de computador importados, aço, petróleo e gás natural mencionados, bem como contra cobre, medicamentos farmacêuticos e importações da União Europeia, movimentos que poderiam enfrentar os Estados Unidos contra grande parte da economia global.

As intenções de Trump obtiveram uma resposta rápida dos mercados financeiros, com o índice de ações da S&P 500 caindo após seu anúncio na sexta -feira.

Não está claro como as tarifas poderiam afetar os investimentos comerciais que Trump disse que isso aconteceria devido a seus planos de reduzir as taxas de imposto corporativo e eliminar os regulamentos. As tarifas tendem a aumentar os consumidores e as empresas, tornando mais caro trazer mercadorias estrangeiras.