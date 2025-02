Trump assina a ordem executiva solicitando recomendações sobre a redução dos custos de fertilização in vitro

O presidente Trump assinou uma ordem executiva na terça -feira que ordenou que as agências federais encontrassem maneiras de reduzir o alto custo do tratamento de fertilização in vitro (fertilização in vitro).

O pedido aborda o Conselho Nacional de Política para fazer recomendações “sobre como garantir acesso confiável à fertilização in vitro”, de acordo com uma folha informativa da Casa Branca. Estabelece um prazo de 90 dias para recomendações que serão enviadas.

“Fertilização, eu tenho dito que faremos o que temos que fazer. E acho que mulheres e famílias, maridos, apreciam muito ”, disse Trump em um evento em Mar-A-Lago.

De acordo com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, o custo médio de um ciclo de fertilização in vitro é de aproximadamente US $ 15.000, e muitos pacientes exigem vários ciclos antes que uma gravidez bem -sucedida seja alcançada.

“As recomendações se concentrarão em como garantir acesso confiável à fertilização in vitro”, disse uma folha informativa da Casa Branca. “Também será dada prioridade para abordar as políticas atuais, incluindo aquelas que exigem legislação, que exacerbam o custo dos tratamentos de fertilização in vitro”.

Trump prometeu durante a campanha presidencial de 2024 que garantiria que os tratamentos FIV fossem cobertos pelo governo ou que o governo exigiria que as companhias de seguros o cobrem.

A Ordem Executiva não aborda diretamente essa promessa, mas a Associação Nacional de Infertilidade (Resolução) disse que foi um primeiro passo promissor, desde que tenha seguido.

“Na minha perspectiva, este é um primeiro passo muito bom”, disse a diretora executiva do grupo, Barbara Collura. “O governo adora fazer relatórios. Então, vamos ver o que o relatório diz e, em seguida, qual é a ação depois que ele é publicado.

No ano passado, os republicanos do Senado bloquearam o dobro da consideração da legislação que teria protegido o acesso à fertilização in vitro e fez com que os tratamentos fossem mais acessíveis, qualificando -o como acrobacias políticas dos democratas.

Colllura disse que tem a esperança da ação este ano na legislação da Câmara Bipartidária para exigir que o seguro de saúde privado cobrir o IVI e o IUI, bem como os serviços de preservação da fertilidade.

O projeto de lei da Lei dos Serviços de Fertilidade foi apresentado no ano passado até o deputado Lori Chávez-Deremer (R-Ore.), Que agora é o candidato a dirigir o Departamento do Trabalho. Ainda não foi reintroduzido.

