25% cubos em aço e alumínio e depois velocidades mútuas. Estes são os dois últimos capítulos da Guerra Comercial liderados por Donald Trump contra amigos e inimigos no exterior, enquanto em casa continua a desmantelar a administração federal com Elon Musk entre controvérsia e fogo.

O presidente está pronto para assinar as ordens executivas no estudo oval, primeiro em metais e na terça ou quarta -feira, como anunciou à Força Aérea, enquanto voava para ver o Super Bowl. “A produção de aço é uma parte importante da nova era de ouro prometida por Trump”, explicou um de seus principais conselheiros econômicos Kevin Hassett. Essa é uma das razões pelas quais Tycoon também compartilhou uma parada de Biden para a venda de aço americano para os japoneses, finalmente concordou com seu investimento, mas sem assumir o controle dela.

Esta medida afetará principalmente o Canadá, o principal exportador de aço e alumínio nos EUA (com 25%de participação), México (12%), Brasil, Coréia do Sul, mas também a UE para os quais os estados são os Estados Unidos para a exportação de exportação de dois metais. Bruxelas está esperando um anúncio de mudança, mas Paris e Berlim já responderam. O presidente francês Emmanuel Macron alertou que Dazi também usa danos na Europa, aumentando a inflação e jurado em uma entrevista à CNN para estar pronta para um novo cara a enfrentar Trump.

“A União Europeia é o seu primeiro problema? Não, eu não acho. A China é seu primeiro problema, então você deve se concentrar no primeiro problema”, disse ele. “A União Europeia responderá a novos deveres”, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, repetiu. O chanceler alemão Olaf Scholz também na mesma linha: “Eu digo com muita cautela, mas também com grande clareza, como a União Europeia, podemos responder rapidamente aos deveres, se for necessário”.

Trump já introduziu tarefas para aço (25%) e alumínio (10%) para proteger a produção dos EUA do que, em sua opinião, foi uma competição injusta que favorece os subsídios estatais. Desde então, as exportações de aço italiano para os EUA perderam dois terços da altitude. Depois de um ano, Tycoon os cancelou no Canadá e no México, mas agora os lança, ignora a proibição de um novo acordo comercial que conecta os três países da América do Norte.

Em seguida, estará em vários deveres mútuos. “É muito simples, se eles nos taxam, nós os taxamos da mesma maneira”, explicou. Na campanha eleitoral, ele até prometeu a lei no Congresso, a Lei do Comércio Mútuo, mas, enquanto isso, continua as ordens executivas.

Nas últimas semanas, o presidente anunciou 25% dos deveres do Canadá e do México de todas as mercadorias, exceto pela suspensão da lua por esforços que se refletiram na luta contra o fenanil e o comércio ilegal. E 10% dos 525 bilhões de bens chineses, que hoje responderam com 15% das obrigações que entraram em vigor, mas apenas para 14 bilhões de bens americanos, talvez deixem espaço para negociações.

Enquanto isso, a escuridão cai em todos os lugares, de Penny ao Conselho Consultivo das Forças Armadas, enquanto o DEM inicia um grupo de trabalho (também legal) reações e plataformas para a “notificação”, mariposas administrativas (protegidas por lei, editor) prontas para Relate qualquer violação de Trump e devida almíscar. Mas os alarmes continuam: de cinco ex -secretários ao tesouro que alertam “democracia sob o ataque” das colunas do New York Times para cerca de 200 ex -segurança nacional dos EUA que trabalhavam ou com a CIA que ganhou a carta ao topo da inteligência e Comissões de inteligência no Senado “profundas preocupações” de êxodo motivado oferecido a funcionários da agência e alerta contra “conseqüências terríveis”. Evocando o risco de criar um “vazio das notícias”, minar uma parceria com aliados 007 e habilidades na luta contra as ameaças da China, Rússia e Irã.

