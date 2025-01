Trump assina ordem executiva retirando os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde

Os Estados Unidos sairão da Organização Mundial da Saúde, disse o presidente Donald Trump na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), alegando que a agência global de saúde administrou mal a pandemia de COVID-19 e outras crises de saúde internacionais.

Trump disse que a OMS não agiu independentemente da “influência política inapropriada dos estados membros da OMS” e exigiu “pagamentos injustamente onerosos” dos Estados Unidos que são desproporcionais às somas fornecidas por outros países maiores, como a China.

“A Saúde Mundial nos enganou, todos enganaram a América. Isso não acontecerá novamente”, disse Trump na assinatura.

A medida significa que os Estados Unidos deixarão a agência de saúde das Nações Unidas dentro de 12 meses e suspenderão todas as contribuições financeiras para o seu trabalho. Os Estados Unidos são de longe o maior financiador da OMS, contribuindo com cerca de 18% do seu financiamento total. O orçamento bienal mais recente da OMS, para 2024-2025, foi de 6,8 mil milhões de dólares.

A saída de Trump da OMS não é inesperada. Ele decidiu deixar o órgão em 2020, durante seu primeiro mandato como presidente, acusando a OMS de ajudar os esforços da China para “enganar o mundo” sobre as origens da COVID.

A OMS nega veementemente a alegação e afirma que continua a pressionar Pequim para partilhar dados que determinem se a COVID surgiu do contacto humano com animais infectados ou devido à investigação de vírus semelhantes num laboratório nacional.