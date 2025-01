Trump assina ordem executiva suspendendo ajuda externa por três meses

O presidente Trump assinou na segunda-feira uma ordem executiva suspendendo qualquer nova ajuda externa ao desenvolvimento dos EUA por três meses e ordenou uma revisão dos programas de assistência externa para garantir que eles se alinhem com sua política externa América Primeiro.

A ordem de suspensão do financiamento segue-se a uma ordem executiva que orienta o Departamento de Estado a implementar uma “política externa América Primeiro”, embora os detalhes dessa política não sejam claros.

Trump está a ordenar aos chefes de departamentos e agências responsáveis ​​pelos programas de assistência ao desenvolvimento estrangeiro dos EUA que suspendam imediatamente novas obrigações e desembolsos de fundos de assistência ao desenvolvimento a países estrangeiros; organizações não governamentais, organizações internacionais ou prestadores de serviços.

O presidente apela a uma revisão destes programas para determinar a “eficiência programática” e determinar se são consistentes com a política externa dos EUA. O Gabinete de Gestão e Orçamento “irá impor esta pausa”, afirma a ordem executiva.

A ordem executiva inclui uma isenção para o Secretário de Estado renunciar às regras para “programas específicos”.

Também permite que o financiamento seja retomado antes de 90 dias se for realizada uma revisão e o Secretário de Estado ou seu representante, em consulta com o diretor do OMB, decidir continuar o programa da mesma maneira ou de uma forma modificada. .

A medida invade o controle de gastos do Poder Legislativo, o que pode gerar atritos no Congresso.

O secretário de Estado Marco Rubio, que foi confirmado por unanimidade pelo Senado na segunda-feira, afirmou o “poder orçamentário” do Congresso sobre as dotações.

“O poder do dinheiro ainda reside no Congresso. Agora talvez se eu for confirmado, indo para o poder executivo, eu esqueça um pouco essa lição”, brincou ele durante sua audiência de confirmação: “Espero que não. Mas, em última análise, ainda reconheço e entendo que o poder do dinheiro está no Congresso e é um poder extremamente importante.”

Ao mesmo tempo, tem havido algumas críticas no Congresso sobre a forma como alguma ajuda externa é distribuída.

O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Brian Mast (R-Flórida), por exemplo, colocou a ajuda americana em sua mira. Ele criticou o financiamento dos EUA para programas de ONGs no Equador que fazem artistas drags lerem histórias, e a descoberta de financiamento para uma organização que promove o ateísmo no Nepal.

Na semana passada, os republicanos ficaram indignados ao saber que enfermeiras em Moçambique, que recebem financiamento através do programa africano contra a SIDA PEPFAR, realizaram aproximadamente 21 abortos, em violação da lei federal que envolve o programa.

