Trump assina ordens para interromper fundos para migrantes, eliminando regulamentos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma nova série de ordens executivas na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025), incluindo uma destinada a impedir que os contribuintes apoiassem a imigração ilegal e um projetado para se livrar dos regulamentos que o governo considera ” exagerar.”

A ordem de imigração proíbe o uso de dinheiro federal para os migrantes no país ilegalmente, o que indica a todas as agências que identificam qualquer programa financiado pelo governo federal para fazê -lo.

A ação executiva também garante que as jurisdições estaduais ou locais do “santuário” não podem usar fundos federais, de acordo com a Casa Branca. As cidades do santuário impedem a polícia local de ajudar os oficiais federais de imigração civil.

Em outra ordem, Trump instruiu os chefes de cada agência a realizar uma revisão de todos os regulamentos, trabalhando com membros do departamento de eficiência eficiente de Elon Musk. Qualquer regulamento considerado inconsistente com as políticas de administração será encerrado ou modificado, disse o pedido.

A ação tem como objetivo fortalecer o amplo esforço do governo de Musk, que enfrenta numerosos desafios judiciais sobre sua legalidade.

Trump também abordou vários comitês e agências consultivas para a eliminação, parte de sua campanha mais ampla para afirmar o controle sobre as agências executivas independentes.

Entre as agências que são dissolvidas estão o Instituto de Paz dos Estados Unidos, que promove a resolução de conflitos em todo o mundo; a Fundação Inter -Americana, que financia os programas de desenvolvimento comunitário na América Latina e no Caribe; e a Fundação de Desenvolvimento Africana dos Estados Unidos, que investe em esforços de desenvolvimento comunitário na África.

Trump assinou as novas ordens na Força Aérea Um durante um voo da Flórida de volta a Washington.