Trump assina uma série de ordens executivas no primeiro dia: uma lista completa

O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) uma série de ordens executivas e diretivas enquanto tentava deixar sua marca em sua nova administração em questões que vão desde energia até indultos criminais e imigração.

Atualizações sobre a inauguração de Trump: 20 de janeiro de 2025

Aqui estão as ordens executivas assinadas até agora na segunda-feira:

perdões

Trump perdoou cerca de 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, num amplo gesto de apoio às pessoas que atacaram a polícia enquanto tentavam impedir que os legisladores certificassem a sua derrota nas eleições de 2020.

“Esperamos que eles saiam esta noite, francamente”, disse Trump. “Estamos esperando por você.”

Ele disse que as sentenças de seis réus seriam reduzidas.

Imigração

Trump assinou ordens declarando a imigração ilegal na fronteira entre os EUA e o México uma emergência nacional, designando os cartéis criminosos como organizações terroristas e visando a cidadania automática para filhos nascidos ilegalmente nos EUA.

Trump também assinou uma ordem que deverá suspender o programa de reassentamento de refugiados dos EUA por quatro meses, embora o texto das ordens não estivesse imediatamente disponível.

Desfazer as ações de Biden

Num comício num estádio desportivo, Trump reverteu 78 ações executivas da administração anterior.

“Vou reverter quase 80 ações executivas destrutivas e abrangentes da administração anterior”, disse Trump.

Trump também disse que assinará uma ordem orientando todas as agências a preservar todos os registros relacionados à “perseguição política” sob a administração Biden.

A rescisão se aplica a ordens executivas que vão do primeiro dia de mandato do ex-presidente Joe Biden em 2021 até a semana passada, abrangendo tópicos que vão desde o alívio da COVID até a igualdade de oportunidades para hispânicos e afro-americanos, e promovendo indústrias de energia limpa.

Regulamentação e congelamento de contratações

Trump assinou ordens congelando as contratações governamentais e novas regulamentações federais, bem como uma ordem exigindo que os funcionários federais retornassem imediatamente ao trabalho presencial em tempo integral.

“Implementarei um congelamento imediato da regulamentação, o que impedirá os burocratas de Biden de continuarem a regulamentar”, disse Trump, acrescentando que também “emitirá um congelamento temporário das contratações para garantir que contratamos apenas pessoas competentes e leais ao público americano”. ” . “.

A medida forçaria um grande número de funcionários governamentais de colarinho branco a desistir de acordos de trabalho remoto, revertendo uma tendência que decolou nas fases iniciais da pandemia da COVID-19.

Alguns dos aliados de Trump disseram que o mandato de regresso ao trabalho se destina a ajudar a destruir a função pública, tornando mais fácil para Trump substituir funcionários públicos de longa data por pessoas leais.

Inflação

Trump orientou os chefes de todos os departamentos executivos e agências a fornecerem alívio emergencial de preços ao povo americano e a aumentarem a prosperidade do trabalhador americano. As medidas incluem o corte de regulamentações e políticas climáticas que aumentam os custos e a prescrição de ações para reduzir o custo da habitação e expandir a oferta de habitação.

“Nos últimos quatro anos, as políticas destrutivas da administração Biden infligiram uma crise inflacionária histórica ao povo americano”, dizia a ordem.

Clima

Trump também assinou uma retirada do tratado climático de Paris, incluindo uma carta às Nações Unidas explicando a retirada.

O anúncio, que era amplamente aguardado desde que Trump venceu as eleições presidenciais de 5 de Novembro, ameaça ainda mais o objectivo central do acordo de evitar um aumento das temperaturas globais de 1,5 graus Celsius, um objectivo que parece ainda mais tênue como foi no ano passado. o mais quente do planeta já registrado.

“É política da minha administração colocar os interesses dos Estados Unidos e do povo americano em primeiro lugar”, dizia a ordem.

Revogou um memorando de Biden de 2023 que proibia a perfuração de petróleo em cerca de 16 milhões de acres no Ártico.

Liberdade de expressão

O presidente assinou um documento para “acabar com o uso de armas” pelo governo contra seus adversários políticos. A ordem orienta o procurador-geral a investigar as atividades do governo federal nos últimos quatro anos, inclusive no Departamento de Justiça, na Comissão de Valores Mobiliários e na Comissão Federal de Comércio durante a administração anterior.

Ele disse que o governo “identificará e tomará as medidas apropriadas para corrigir a má conduta passada do governo federal relacionada ao uso de armas como arma pelas autoridades policiais e pela comunidade de inteligência”.

Energia

Trump declarou uma emergência energética nacional, prometendo preencher reservas estratégicas de petróleo e exportar energia americana para todo o mundo.

“Vamos tornar-nos novamente uma nação rica e é esse ouro líquido sob os nossos pés que ajudará a conseguir isso”, disse ele.

Trump, que prometeu durante sua campanha “perfurar, baby, perfurar”, também assinará uma ordem executiva focada no Alasca, disse um novo funcionário do governo, acrescentando que o estado é fundamental para a segurança nacional dos EUA e pode permitir exportações de gás liquefeito. gás natural para outras partes dos EUA e aliados.

Os Estados Unidos também se retirarão do acordo climático de Paris e acabarão com o arrendamento de parques eólicos, segundo o site da Casa Branca. Além disso, Trump disse que revogaria o que chamou de mandato para veículos elétricos.

Membros de sua equipe recomendam mudanças radicais para cortar o apoio a veículos elétricos e estações de recarga e fortalecer as medidas que bloqueiam a importação de carros, componentes e materiais para baterias da China, de acordo com um documento visto pela Reuters.

Tarifas

Embora Trump não tenha mencionado planos tarifários específicos no seu discurso inaugural, ele e membros do seu gabinete disseram que seriam cobrados por uma nova agência chamada Serviço de Receitas Externas.

O seu perdão no primeiro dia sinaliza uma abordagem possivelmente mais deliberativa à imposição de tarifas, uma questão que abalou os decisores políticos e os investidores globais, e provocou uma recuperação de alívio nas acções globais e nas principais moedas estrangeiras face ao dólar.

Num abrangente rascunho de memorando comercial presidencial visto pela Reuters, Trump também ordenou que as agências federais avaliassem o desempenho da China no âmbito da “Fase 1” do acordo comercial que ele assinou com Pequim em 2020 para encerrar uma guerra tarifária de quase dois anos.

O acordo exigia que a China aumentasse as compras de exportações dos EUA em 200 mil milhões de dólares ao longo de dois anos, mas Pequim falhou as metas quando a pandemia da COVID-19 chegou.

Diversidade e direitos dos transgêneros

Trump emitirá ordens executivas que cortarão os programas de diversidade, equidade e inclusão e proclamará que o governo dos EUA reconhecerá apenas dois sexos – masculino e feminino – que não podem ser alterados, disse um novo funcionário da Casa Branca na segunda-feira.

O responsável acrescentou que se esperam em breve mais ações nos programas DEI.

Trump também prometeu assinar uma ordem executiva acabando com os direitos das pessoas trans nas forças armadas e nas escolas dos EUA.