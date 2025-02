Trump assinará a ordem executiva que proíbe os atletas transgêneros dos esportes femininos

O presidente Trump deve firmar uma ordem executiva na quarta -feira que proíbe atletas transgêneros em esportes de meninas e mulheres, a última em uma série de ações executivas do novo governo a buscar os direitos LGBTQ.

A ordem, que Trump deve firmar na tarde de quarta -feira, coincide com meninas e mulheres nacionais no Dia do Esporte, que é reconhecido anualmente em fevereiro para celebrar as realizações de atletas. A Fundação de Esportes Femininos, que cofundou meninas e mulheres nacionais no dia do esporte em 1987, tem Proibições categóricas opostas Nos atletas transgêneros, afirmam que essas políticas “limitam as oportunidades e danificam o desenvolvimento de meninas e mulheres transgêneros e transgêneros”.

A organização não retornou imediatamente um pedido de comentários sobre a próxima ordem de Trump.

Na campanha, Trump prometeu repetidamente proibir os atletas de esportes transgêneros se forem eleitos. Durante um evento do Conselho da Cidade na Geórgia em outubro, Trump disse que o faria através de uma ordem executiva.

“O presidente o proíbe”, disse Trump em resposta a uma pergunta sobre como ele lidaria com o problema de transgêneros “no esporte feminino. “Você simplesmente não deixa isso acontecer. Não é um grande problema.

A maioria dos americanos acredita que os atletas transgêneros não devem competir em equipes esportivas que coincidem com sua identidade de gênero, Uma pesquisa de 2023 Gallup encontrada. De acordo com Voto da APUma pesquisa com 120.000 eleitores em todo o país, mais da metade dos eleitores nas eleições de 2024, incluindo a maioria dos eleitores de Trump, disse que o apoio aos direitos trans no governo e na sociedade foi longe demais.

O número exato de atletas transgêneros que participam de esportes escolares nos Estados Unidos é desconhecido. Enquanto mais da metade dos estados adotou políticas para impedir a concorrência, os legisladores frequentemente lutou para citar exemplos específicos de atletas trans em seus estados.

Ao rejeitar a proibição de atletas transgêneros de 2022 de Utah, escreveu o governador republicano Spencer Cox Em uma mensagem de veto Que a Associação de Atividades Secundárias do Estado identificou apenas quatro estudantes trans -atletas naquele ano, nenhum deles é a questão de estudantes, famílias ou administradores.

“Quatro meninos e apenas um deles praticando esportes para meninas. É disso que tudo isso se trata ”, escreveu Cox na época. “Quatro crianças que não dominam ou ganham troféus ou recebem bolsas de estudo. Quatro crianças que apenas tentam encontrar alguns amigos e sentem que fazem parte de alguma coisa. Quatro crianças tentando passar todos os dias.

“Raramente direcionava muito medo e vai para tão poucos”, acrescentou.

Em dezembro, o presidente da NCAA, Charlie Baker, ex -governador republicano de Massachusetts, disse a um painel do Senado que existem menos de 10 atletas transgêneros que sabem que atualmente competem em esportes universitários, que representam menos de 0,002 % dos atletas da NCAA em todo o país.

Baker, que enfrentou uma pressão crescente de republicanos e organizações conservadoras para proibir os atletas transgêneros de esportes universitários, disse que não adotaria essa política porque os tribunais federais se colocaram do lado da participação, mas que seria aberto com Congresso para criar um padrão “federal” para elegibilidade.

A Associação Nacional de Atletismo Intercolegial, que supervisiona os esportes universitários em 241 universidades, principalmente pequenas em todo o país, aprovou uma política que proíbe a maioria das mulheres trans na competição em abril.

Os republicanos da Câmara, com o apoio de dois democratas, aprovaram a legislação em janeiro para proibir atletas transgêneros no esporte feminino.

A ordem executiva de quarta -feira é o último movimento de Trump e seu governo para retirar os direitos dos transgêneros.

O presidente, durante seus primeiros dias de volta ao cargo, assinou ordens que declararam que o governo reconhece apenas dois sexos, proíbe pessoas transgêneros de servir o exército, ameaçando fundos para escolas que ensinam “ideologia radical de gênero” e enfrentando apoio federal ao gênero. Atenção de atenção para jovens transgenero.

Brett Samuels contribuiu.

