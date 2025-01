Trump assumirá o cargo, iniciando uma corrida de 100 dias

O presidente eleito Trump tomará posse no Capitólio na segunda-feira, consolidando seu surpreendente retorno à Casa Branca e dando início ao que se espera que sejam 100 dias agitados, focados em um punhado de questões polêmicas.

A tomada de posse, que foi transferida para dentro da rotunda do Capitólio devido às temperaturas frias, está programada para ocorrer pouco antes do meio-dia para Trump e o vice-presidente eleito Vance, após o qual Trump fará comentários.

Uma vez oficialmente instalado como o 47º presidente, espera-se que Trump comece a trabalhar imediatamente, emitindo uma série de ações executivas focadas na fronteira, na imigração, na energia e na força de trabalho federal, e abordando a proibição iminente do popular aplicativo TikTok.

Ainda na segunda-feira, o Senado está programado para tomar medidas em relação a vários indicados ao Gabinete de Trump, alguns dos quais enfrentarão votos de confirmação no comitê, e espera-se que pelo menos um seja confirmado por toda a câmara alta.

Também esta semana, espera-se que ambas as câmaras terminem a consideração da Lei Laken Riley, e a Câmara deverá avançar com um projeto de lei sobre o aborto.

Abertura

Trump e Vance tomarão posse pouco antes do meio-dia de segunda-feira, dando início oficialmente à segunda administração de Trump e dando início ao que se espera ser uma rápida série de medidas políticas.

Trump planeja assinar um punhado de ações executivas logo após sua posse na segunda-feira, incluindo declarar uma emergência na fronteira, classificar cartéis de drogas e organizações terroristas estrangeiras e medidas para restabelecer a política Permanecer no Local no México, disseram fontes ao The Hill depois. Stephen Miller, o próximo vice-chefe de gabinete de política da Casa Branca, informou os legisladores republicanos. Ele também deverá abordar questões federais de força de trabalho e energia.

Além dessas ações executivas, o presidente eleito também disse que agirá rapidamente para emitir uma ordem executiva para tentar impedir a proibição do TikTok nos EUA, que entrou temporariamente em vigor no fim de semana.

O popular aplicativo foi fechado na noite de sábado em antecipação a uma proibição que ocorreria no domingo, depois que o Congresso aprovou e o presidente Biden assinou um projeto de lei exigindo que a empresa controladora do TikTok, ByteDance, com sede na China, se desfizesse da plataforma ou enfrentaria uma proibição. no PARA EUA

Na manhã de domingo, no entanto, Trump escreveu Verdade Socialque ele emitiria uma ordem executiva na segunda-feira para estender o período antes que a proibição ocorresse, o que a TikTok disse ser informação suficiente para restaurar o serviço nos EUA.

“Agradecemos ao presidente Trump por fornecer a clareza e garantia necessárias aos nossos prestadores de serviços de que eles não enfrentarão sanções ao levar o TikTok a mais de 170 milhões de americanos e permitir que mais de 7 milhões de pequenas empresas prosperem”, escreveu TikTok em um comunicado. declaração.

No entanto, existem algumas questões sobre essa lógica. Os senadores Tom Cotton (R-Ark.), Presidente do Comitê de Inteligência do Senado, e Pete Ricketts (R-Neb.) Escreveram em um declaraçãoem resposta às declarações de Trump e TikTok: “Agora que a lei entrou em vigor, não há base legal para qualquer tipo de ‘prorrogação’ da sua data de vigência”, argumentando que a ByteDance teria que vender a plataforma para voltar a ficar online.

Após as declarações de Trump e TikTok, Cotton escreveu em X: “Qualquer empresa que hospede, distribua, preste serviços ou de outra forma facilite o TikTok controlado pelos comunistas pode enfrentar centenas de bilhões de dólares em responsabilidades ruinosas sob a lei, não apenas do Departamento de Justiça, mas também sob a lei de valores mobiliários, ações judiciais de acionistas. e AGs estaduais. “Pense nisso.”

O Senado confirmará os primeiros candidatos ao Gabinete

Os primeiros dias de Trump na Casa Branca serão acompanhados por uma enxurrada de audiências de confirmação e votos no Senado, à medida que a câmara alta controlada pelo Partido Republicano procura solidificar rapidamente o gabinete do novo presidente.

Essas movimentações ocorrerão já na segunda-feira, mesmo dia da posse: A Comissão de Relações Exteriores do Senado planeja adiantar a nomeação do senador Marco Rubio (R-Flórida) para secretário de Estado às 16h30, o que poderá ser apresentado ao plenário do Senado para votação no mesmo dia. Rubio tem sido visto como o candidato do Gabinete com maior probabilidade de ser confirmado primeiro.

“Ele visitou meu escritório antes da audiência. Ele se saiu muito bem na audiência e acho que provavelmente teremos um bom desempenho no primeiro dia e ele terá uma forte votação bipartidária”, disse o senador Tim Kaine (D-Va.) Sobre Rubio no programa “Face the Nation” da CBS. .” ”no domingo.

Às 17h30 de segunda-feira, o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado está programado para votar a nomeação do governador de Dakota do Sul, Kristi Noem (R), para secretário de Segurança Interna e a nomeação de Russell, Voight, para diretor do Escritório de Administração. e Orçamento.

Além disso, espera-se que os comités jurisdicionais votem na segunda-feira para avançar a nomeação de Pete Hegseth como secretário da Defesa e a nomeação de John Ratcliffe como diretor da CIA. A nomeação de Ratcliffe pode chegar ao plenário do Senado no mesmo dia.

No final da semana, os comitês estão programados para votar nas nomeações de Sean Duffy para Secretário de Transportes, do ex-deputado Doug Collins (R-Ga.) para ser secretário de Assuntos de Veteranos e do ex-deputado Lee Zeldin (RN. AND.) para ser um administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA). Vários outros indicados terão suas audiências de confirmação, incluindo a deputada Elise Stefanik (R.N.Y.) para ser embaixadora dos EUA nas Nações Unidas.

Congresso concluirá consideração da Lei Laken Riley

Esta semana o Congresso concluirá a análise da Lei Laken Riley, provavelmente dando a Trump uma vitória legislativa antecipada na sua primeira semana no cargo.

O Senado deverá realizar uma votação final sobre a legislação no início desta semana, após a medida ter sido avançada na sexta-feira. O projeto de lei, em homenagem ao estudante morto na Geórgia, exigiria a detenção de imigrantes presos por roubo.

Espera-se que a medida seja aprovada no Senado com apoio bipartidário após uma série de votações processuais que conquistaram o apoio de legisladores de ambos os lados do corredor. Na sexta-feira, os senadores votaram 61-35 para encerrar o debate sobre a legislação, uma votação que contou com o apoio de 10 democratas. Outro apoiador democrata, o senador John Fetterman (D-Pa.), co-patrocinador da legislação, não participou da votação.

Se o Senado aprovar a legislação, terá de regressar à Câmara para aprovação final antes de ir para a mesa de Trump porque a câmara alta alterou a legislação. Na semana passada, os senadores adotaram uma emenda proposta pelo senador John Cornyn (R-Texas) que acrescentava o ataque a uma disposição policial.

A Câmara aprovou a versão inicial do projeto de lei numa votação bipartidária por 264-159 no início deste mês, com 48 democratas a juntarem-se a todos os republicanos no seu apoio.

A aprovação do projeto de lei em ambas as câmaras esta semana marcaria uma vitória massiva para os legisladores republicanos e para Trump, dando-lhes uma vitória legislativa antecipada numa questão, a fronteira, que foi uma prioridade máxima na campanha eleitoral e que se espera que a torne uma prioridade. . pelos próximos dois anos.

A aprovação da legislação também está destinada a dividir os Democratas, uma vantagem adicional para o Partido Republicano, que tem tentado insistir que eles têm a vantagem nesta questão controversa.

Partido Republicano se prepara para votar projeto de lei sobre aborto

Os republicanos da Câmara concentrarão a sua atenção no aborto esta semana, organizando uma votação sobre a Lei de Proteção aos Sobreviventes do Aborto Nascidos Vivos, que exige que um bebé nascido vivo após uma tentativa de aborto receba o mesmo grau de cuidados que qualquer outra criança nascida prematuramente receberia. receber.

Ele contaé familiar ao Partido Republicano: A conferência aprovou a legislação em janeiro de 2023, nos primeiros dias do 118º Congresso, em uma votação predominantemente partidária de 220-210-1. O deputado Henry Cuellar (D-Texas) foi o único democrata a votar “sim”, enquanto o deputado Vicente González (D-Texas) votou “presente”.

Um bebê nascido após uma tentativa de aborto é uma ocorrência extremamente rara. Em Minnesota, um dos poucos estados que monitora esses casos, foram relatados três casos de bebês nascidos após uma tentativa de aborto em 2017, de acordo com um relatório do Departamento de Saúde do estado. Os bebês não sobreviveram nos três casos.

O presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.) apresentou a legislação como algo que “bom senso” durante uma recente aparência no canal de notícias de Salem.

“Onde quer que alguém aborde a questão do aborto, pelo amor de Deus, se uma criança nasce viva, ela merece toda a proteção e tratamento médico como qualquer outra criança, mesmo que tenha sido vítima de uma tentativa fracassada de aborto”. Johnson disse. “E a ideia de que os legisladores não considerariam a santidade dessa vida humana como qualquer outra é simplesmente inconcebível para nós. Portanto, esta deveria ser uma conquista fácil, como dizemos no campo legislativo, deveria ser muito simples.”

Além da fronteira, os direitos reprodutivos das mulheres desempenharam um papel fundamental na campanha eleitoral, com os democratas inclinando-se para a questão após a decisão do Supremo Tribunal de 2022 que anulou Roe v. Wade.

Brett Samuels contribuiu.

Fonte