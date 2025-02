Trump atinge os democratas por “atrasar de propósito praticamente todos os meus indicados”

O presidente Trump criticou os democratas pelo que disse que era “de propósito”, atrasando a confirmação de seus indicados.

“Os democratas estão atrasando de propósito praticamente todos os meus indicados”. Trump publicou Domingo na verdade social. “Não importa o quão bom e bem qualificado alguém, está levando mais tempo para aprovação e rir disso”.

Até agora, apenas oito dos mais de 20 indicados de Trump foram confirmados pelo Senado. Muitos deles passaram por um intenso interrogatório, pois os democratas destacam suas sérias preocupações com muitos indicados.

Trump argumentou que os senadores democratas estão se divertindo assando seus indicados. Ele vem às custas e segurança do país, disse ele.

“Se George Washington e Abraham Lincoln fossem indicados a um cargo, os democratas o levariam ao último momento antes de ter que aprovar”, disse Trump. “É vergonhoso!”

O presidente argumentou que os democratas não estão aprovando seus indicados porque não podem superar a “perda de deslizamentos de terra” nas eleições em novembro passado.

Ele chamou os republicanos para “ficarem duro” e empurrar seus indicados na linha de chegada o mais rápido possível, apontando que é para o “bem do nosso país!”

Até agora, foi confirmado que Marco Rubio é secretário de Estado; John Ratcliffe como diretor da CIA; Pete Hegesh como Secretário de Defesa; Kristi Noem como Secretário de Segurança Nacional; Scott Best como secretário do Tesouro; Sean Duffy como Secretário de Transportes; Doug Burgum como secretário do interior; Lee Zeldin como diretor da EPA.

