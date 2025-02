Presidente dos EUA direcionando programas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) para agências federais

O presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu o presidente do chefe conjunto da sede, o general Charles Brown, outro comandante negro que já tomou o lugar. Brown apoiou publicamente o movimento Black Lives Matter (BLM) em 2020.

Desde que ele assumiu seu cargo em janeiro, Trump preparou numerosos programas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) bidet em todo o governo federal e no exército. O republicano também determinou oficialmente que o governo dos EUA reconheceria apenas dois sexos, homens e mulheres.

Trump anunciou o lançamento de Brown de UA publicar Em sua verdadeira plataforma de mídia social na sexta -feira, graças ao general no serviço.

O mandato de Brown deveria terminar em setembro de 2027. New York Times observou que “Os presidentes dos chefes comuns tradicionalmente permanecem em vigor que as administrações mudam”.

Em uma mensagem em vídeo em 2020, Brown jogou seu peso por trás dos manifestantes do BLM, alegando que ele havia enfrentado preconceito do RACD como oficial negro durante sua carreira.









Fundada em 2013, o movimento BLM aumentou para proeminente nacional após assassinatos policiais de dois afro-americanos-Michael Brown e Eric Garne-2014. e após a morte de George Floyd em 2020. Os ativistas do movimento afirmam que o racismo está profundamente construído nas forças policiais dos EUA, enquanto seus críticos acusam o BLM de incentivar a violência e a agitação.

Aparecendo “Shawn Ryan Show” Em novembro, ele agora declarou que o atual secretário de Defesa é Pete Hegsetth “Primeiro de tudo, você deve liberar o presidente dos chefes comuns”. Em um de seus livros, ele alegou que Brown tinha “Ele fez um cartão de corrida para um de seus maiores cartões de visita”.

Comentando sobre a decisão de Trump ua declaração Na sexta -feira, um senador democrata e um membro classificado do Comitê de Forças Armadas do Senado, Jack Reed, convidou o que ele rotulou “Líderes uniformizados como um tipo de teste de fidelidade política ou por razões relacionadas à diversidade e ao gênero”.

O colega de Reed, deputado democrata Seth Moulton, acusado de UA da mesma forma publicar em x que a decisão de Trump representa “A definição de politizar nosso exército”, e é “Americano (e) não catriótico. “

Juntamente com Brown, o presidente divulgou mais cinco autoridades do Pentágono, incluindo Lisa Franchetti – a primeira mulher a comandar a Marinha dos EUA.

No dia seguinte à sua inauguração, Trump liberou o primeiro comandante de Linda Fagan de seu posto.

Também no mês passado, o presidente dos EUA assinou um comando executivo que visa remover “Ideologia radical de gênero” das forças armadas da terra, que efetivamente banidas “Indivíduos com disforia de gênero” do serviço militar.

Dirigindo -se à equipe do Pentágono no início deste mês, o ministro da Defesa dos EUA rejeitou a frase “Diversidade é a nossa força” Como “Dumbbell” na história militar.

“Neste departamento, agiremos em todos igualmente”, trataremos tudo “,” Hegsetth declarou, acrescentando que “Vamos julgá -lo como um indivíduo em seu mérito.”