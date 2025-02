Trump atrasou tarifas nos pacotes de baixo custo da China

O presidente Trump assinou uma ordem executiva nesta semana que impede temporariamente os pacotes de baixo custo da China de bater em suas novas taxas.

O movimento atrasa a suspensão da disposição da Minimis, que faz parte da política de taxas que permite itens no valor de US $ 800 ou menos para evitar taxas de importação. Trump disse Em sua ordem de 1 de fevereiro Isso impôs 10 % de tarifas à China que “o tratamento minimis sem impostos não estará disponível”.

Ele Pedido assinado na quarta -feira Considero a ordem original em relação à China para permitir que o tratamento minimis esteja disponível até que o departamento de comércio possa estabelecer sistemas para “processar e aumentar a receita tarifária” em itens de custo perdido.

Disposição de minimis Como relatado, foi usado Como fuga para obter fentanil e outros produtos químicos, e o foco das taxas de Trump na China tem sido abordar a cadeia de suprimentos sintéticos de opióides. Não se espera que a ordem de Trump seja uma mudança de longo prazo, ele disse a Hill, uma fonte familiar, mas é uma solução temporária para lidar com as parcelas da China.

Trump no início deste mês impôs a tarifa de 10 % aos produtos chineses, após uma longa promessa de atacar o país e o Canadá e o México. Ele adiou as tarifas de 25 % no Canadá e no México por um mês depois de conversar com os líderes de ambas as nações.

O Serviço Postal dos Estados Unidos teve que fazer uma pausa para aceitar parcelas da China e de Hong Kong “até o novo aviso” após tarifas. Então ele disse na quarta -feira que retomará para aceitar esses pacotes e que estava trabalhando “de perto” com a Alfândega e a Proteção de Fronteiras (CBP) para “implementar um mecanismo de coleta eficiente para as novas taxas da China para garantir a menor entrega da entrega de pacotes de pacotes.

Enquanto isso, Pequim atingiu os Estados Unidos com taxas de retaliação em todas as áreas, impondo uma taxa de 15 % em gás natural e carvão liquefeito e uma tarifa de 10 % em petróleo bruto, caminhões, caminhões, máquinas agrícolas e carros de grande deslocamento.

