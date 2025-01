Trump avança a abordagem da política externa bruta com a disputa colombiana

O presidente Trump está flexionando seus músculos apenas uma semana em sua presidência, usando tarifas e sanções como uma ferramenta de alavancagem para promulgar sua agenda, mesmo quando se trata de nós.

Trump causou alvoroço no domingo, quando anunciou as taxas e restrições de visto na Colômbia depois que o país se recusou a aceitar aviões de pessoas que deportam seu país de origem. A Colômbia finalmente aceitou os vôos de repatriamento, com Trump colocando as tarifas no queimador traseiro.

Enquanto os legisladores da Casa Branca e dos republicanos retornaram à vitória, o episódio refletiu como Trump pode tentar intimidar outros países a se submeter para obter o que ele quer em seu segundo mandato.

“Desta vez, tem um entendimento muito claro de como o governo funciona. As pessoas sabem como trabalhar o sistema para o benefício de implementar suas políticas ”, disse um ex -funcionário da Casa Branca de Trump.

A tendência de Trump de pressionar publicamente seus colegas estrangeiros é de alto risco e alta recompensa.

No domingo, a ameaça de Trump de tarifas e sanções de visto contra a Colômbia causou inicialmente uma ameaça de tarifas de retaliação do presidente colombiano Gustavo Petro. A medida poderia ter causado uma guerra comercial, o que leva a um aumento nos preços de mercadorias, como café e flores para os consumidores dos EUA. Em vez disso, era equivalente a uma amostra de força para Trump.

A situação parecia resolvida no domingo à noite, depois que Petro concordou que a Colômbia aceitaria os vôos dos deportados americanos. A Casa Branca disse que esperaria impor taxas e que as sanções de visto seriam construídas assim que os aviões pousarem na Colômbia.

Autoridades da Casa Branca e os legisladores republicanos rapidamente o citaram como exemplos de Trump que projetam a força do Salão Oval e como sua abordagem descarada à política externa seria mais eficaz que o governo Biden.

“Os eventos de hoje deixam o mundo claro que os Estados Unidos são respeitados novamente”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em comunicado. “O presidente Trump continuará a proteger ferozmente a soberania de nossa nação e espera que todas as outras nações do mundo cooperem completamente a deportação de seus cidadãos atuais nos Estados Unidos”.

Trump já deixou claro que ele pode tentar táticas semelhantes para alcançar outros objetivos. Ele ameaçou usar a “força econômica” contra o Canadá, ele sugeriu que as tarifas pudessem ser tratadascontra aliados europeusPara abordar o que ele vê como desequilíbrios comerciais e falou sobre reivindicar território que pertence aos Aliados.

Segundo os relatos, um chamado entre Trump e o primeiro -ministro da Dinamarca se tornou um confronto sobre a insistência do presidente em comprar o território da Groenlândia.

E o presidente do Panamá apresentou queixas perante as Nações Unidas para o Presidente do Canal do Panamá e sua recusa em descartar a coerção militar ou econômica.

Trump disse que a manutenção do controle da Groenlândia é necessária para combater a China e a Rússia no Ártico e obter acesso a minerais críticos. Com o Canal do Panamá, sua equipe gerou preocupação com a influência da China na River Road, com uma empresa com sede em Hong Kong que opera dois portos nos lados opostos da via do rio.

Mas Matthew Kroenig, vice -presidente e diretor sênior do Centro de Estratégia e Segurança de Scowcroft do Conselho Atlântico, levantou se é mais fácil encontrar soluções com a Dinamarca e o Panamá, dados seus fortes laços com os Estados Unidos, para obter o que os Estados Unidos querem em vez de intimidar um resultado incerto.

“Como a Dinamarca e o Panamá são países pró -americanos, é necessário que os Estados Unidos controlem fisicamente esses territórios ou podemos trabalhar com aliados e parceiros para garantir que nossos interesses sejam segurados?” perguntado.

“Por exemplo, com a Dinamarca, não podemos trabalhar com eles para obter mais acesso à base, para encontrar uma maneira de usar minerais críticos? Da mesma forma com o Panamá, podemos convencê -los a simplesmente cancelar contratos com empresas chinesas e ter novos contratos com empresas americanas ou com sede com sede no Ocidente?

Trump enfrentará um confronto sobre tarifas com o México e o Canadá, onde os moradores dos Estados Unidos estão se preparando contra as ameaças do presidente de impor tarifas de 25 % em 1º de fevereiro.

E ele levantou outra área de política externa, onde pode tentar exercer pressão quando disse aos repórteres no sábado que pediria à Jordânia e no Egito que aceitassem mais palestinos de Gaza devastados pela guerra.

“Você está falando de um milhão de pessoas e meia e apenas limpamos tudo isso”, disse Trump.

O Egito e a Jordânia rejeitaram os comentários de Trump, parte da longa política que apóia a criação de um estado palestino nos territórios de Gaza e da Cisjordânia. Como estados frágeis, o Egito e a Jordânia enfrentariam enormes desafios para aceitar ou forçar os palestinos a se mudarem, desde o revés nas ruas árabes até as tensões de seus serviços de economia e segurança.

“Fiquei surpreso porque o presidente Trump já serviu na Casa Branca por um período completo e ele conhece as opiniões dos líderes da região. Ele conhece esses problemas ”, disse Dana Stroul à CNN, que serviu como subsecretário da defesa do Oriente Médio no governo Biden.

“Em seu primeiro governo, ele apresentou o ‘negócio do século’, de modo que Israel Viva, juntamente com um estado palestino, para que ele tenha um histórico de apoio a um estado palestino”.

O que está em jogo para Trump? Ganhe a curto prazo contra riscos de longo prazo: Perder amigos e aliados em tempos de crise, quando uma coalizão é necessária em fóruns internacionais ou neutralização de ameaças de rivais como a Rússia ou a China.

“Acho que a ideia de que esse é um grande sucesso, que tenho certeza de que muitas pessoas dirão que se dirigem completamente contra a aparência da verdadeira diplomacia”, disse John Simon, ex -embaixador da União Africana que serviu na segurança nacional Conselho em Administrações Republicanas anteriores.

“As vitórias são quando elas reunem pessoas em algo que todos querem fazer. Não quando força um país a tomar uma decisão difícil por si só, e então, é claro, no final do dia, ele se ressentirá disso e procurará outras alianças que possam estar em oposição a você.

