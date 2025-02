Trump Bari Trans Atletas dos esportes femininos

A ordem afeta os esportes escolares e profissionais, implementando uma redução em instituições que não de acordo com a nova regra

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para proibir mulheres que proibiam competições esportivas para mulheres, o que poderia afetar escolas e competições profissionais em todo o país.

Comando, intitulado “Manutenção de homens do esporte feminino”, Eles gastam penalidades em instituições que não estão alinhadas.

“A partir de agora, o esporte feminino será apenas para mulheres”. Trump declarou antes de assinar um pedido na quarta -feira, que coincidiu com meninas e mulheres nacionais no esporte.

“Puxamos a loucura do nosso exército, e agora a puxamos para fora do esporte feminino”. Ele disse, referindo -se às ações recentes que seu governo tomou para remover a iniciativa de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) das forças armadas.

Trump também anunciou que seu governo bloquearia atletas transgêneros para competir em eventos internacionais que sediaram os Estados Unidos, incluindo os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 e a Copa do Mundo.

“Em Los Angeles 2028. Meu governo não ficará de pé e assistir os homens baterem e atingirem os atletas. Não vamos deixar isso acontecer”. Disse Trump. “Só para garantir, também concentro nossa secretária de segurança interna para negar qualquer visto para homens que tentaram entrar falsamente nos EUA enquanto se identificam como atletas”.

Cercado por mulheres e jovens atletas, disse Trump, “A guerra contra o esporte feminino acabou.”

A participação de atletas transgêneros no esporte feminino causou uma discussão, e alguns afirmam que isso está ameaçando a justiça nas competições femininas. Outros afirmam que os atletas trans devem ser incluídos com base na identidade de gênero, não um determinado gênero no nascimento.

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 enfrentaram controvérsias em relação à elegibilidade dos atletas, com o boxeador argelino de Iman Khelif e boxeador de Taiwan Lin Yu-Ting no centro de verificações de gênero nos esportes, enquanto o Comitê Olímpico Internacional defendeu sua participação.

Em 2022. O nadador transgênero Lia Thomas venceu o estilo NCAA de 500 jardas, provocando discussões sobre a justiça no esporte feminino.

2023. O World Athletics proibiu as mulheres transgêneros que foram submetidas a uma puberdade masculina para competir nas competições femininas no ranking mundial. O presidente do World Athletics, Sebastian Coe, afirmou que a prioridade dominante é a justiça em relação aos atletas.

O comando faz parte dos movimentos mais amplos do governo de Trump que visa indivíduos trans, incluindo esforços para restaurar a proteção e limitar o cuidado da confirmação de gênero. No primeiro dia no poder, Trump trouxe uma ordem que reconheceu apenas dois sexos – pequena e feminina.

LGBTQ+ Proponentes e grupos de direitos cívicos afirmam que a ordem tem um impacto negativo nos jovens transgêneros e que poderia violar leis contra a discriminação.

Os desafios legais são esperados porque os tribunais determinarão a legalidade do mandato. Algumas das diretivas anteriores de Trump enfrentaram a vigilância judicial e foram bloqueadas por juízes federais. A validade da ordem pode depender da interpretação da administração do título IX, a Lei dos Direitos Civis que proíbe a discriminação de gênero baseado em programas educacionais financiados pela Federal.

A secretária da Casa Branca de Karolina Leavitt defendeu a decisão, afirmando que “Apoia a promessa do Título IX”.