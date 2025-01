Trump busca alinhar o Partido Republicano antes de seu segundo mandato

O presidente eleito Trump está tentando alinhar os republicanos e realizará reuniões com legisladores da Câmara e do Senado esta semana para evitar surpresas que possam paralisar sua agenda.

Trump reuniu-se no início desta semana com os republicanos do Senado em Washington e passará o fim de semana em Mar-a-Lago recebendo várias facções do Partido Republicano na Câmara, num esforço para reprimir qualquer dissidência sobre uma série de questões legislativas complicadas e onerosas.

Este esforço faz com que Trump se apoie no seu controlo indiscutível do partido à medida que avança em direção a planos ambiciosos e abrangentes nos seus primeiros meses no cargo. Prometeu deportações em massa, cortes regulamentares e um pacote legislativo que inclui financiamento para segurança fronteiriça, política fiscal e investimentos na produção de energia.

Esses planos exigirão comunicação e organização constantes para garantir que vários segmentos do Partido Republicano estejam a bordo, especialmente na Câmara, onde os republicanos só podem permitir-se algumas deserções em qualquer votação partidária.

Trump e os seus aliados sinalizaram que haverá uma abordagem de incentivo e castigo, ao mesmo tempo que ele e os seus conselheiros tentam lembrar aos republicanos que um desafio primário poderá surgir se saírem da linha.

“Ele não tem medo de expressar sua opinião de forma pública e clara. Isso é o que ele fez na política e é isso que pretende fazer como presidente, e ele espera que as maiorias no Congresso o ajudem nisso”, disse James Blair, que servirá como vice-chefe de gabinete na Casa Branca de Trump. em uma entrevista recente à Fox News.

“É ele quem tem o mandato, e a vontade do povo está por trás dele, e penso que ele usará isso a seu favor para garantir que as políticas que ele defendeu sejam implementadas”, acrescentou Blair.

O próprio Trump falou da sua relativa inexperiência e falta de familiaridade com o povo e o funcionamento de Washington ao chegar para o seu primeiro mandato, e Trump teve dificuldade em aprovar a reforma do sistema de saúde ou em lançar um pacote de infra-estruturas nos seus primeiros meses no cargo. escritório em 2017.

Mas desta vez as coisas parecem ser diferentes, já que Trump tem mais vantagem antes de chegar à Casa Branca, em vez da corrida louca depois de vencer as eleições de 2016.

Trump se reuniu com os republicanos do Senado em Washington na noite de quarta-feira. A discussão de duas horas centrou-se em grande parte na possibilidade de dividir a agenda de Trump em dois projetos de reconciliação separados, embora o presidente eleito tenha manifestado preferência por agrupar a segurança fronteiriça e a política fiscal numa única peça legislativa massiva.

O presidente eleito recebeu governadores republicanos em Mar-a-Lago na noite de quinta-feira. A reunião serviu principalmente como uma forma de Trump e os governadores apresentarem uma frente unida antes de assumirem o cargo (Trump descreveu-a como “uma festa de amor”), embora os líderes estaduais sejam provavelmente fundamentais para os planos de Trump de realizar deportações em massa.

O fim de semana de Trump será repleto de reuniões com dezenas de republicanos da Câmara em Mar-a-Lago. Ele se reuniu separadamente na sexta-feira com vários grupos republicanos, incluindo o House Freedom Caucus. No sábado e domingo, ele se reunirá com os líderes do comitê republicano e depois com membros com interesse particular em alterar a dedução do imposto estadual e local (SALT) nas próximas negociações de política tributária.

O Partido Republicano só pode permitir-se algumas deserções em projetos de reconciliação para aprová-los por maioria simples, e a capacidade de Trump de pressionar os legisladores para que se alinhem pode significar a diferença entre a aprovação e o fracasso.

“É por isso que penso que será um dos quatro anos de maior sucesso da história moderna”, disse Sean Spicer, que foi o primeiro secretário de imprensa de Trump na Casa Branca. “Eles se conhecem, o que é importante para a maioria desses caras… O número dois é que neste momento é uma heresia não estar na frente para ajudá-lo.”

O presidente eleito já demonstrou vontade de se envolver, tanto privada como publicamente, quando os membros republicanos não concordam com as suas preferências desde que conquistou um segundo mandato. Trump conversou por telefone com dois membros do Partido Republicano que inicialmente não apoiaram Mike Johnson (R-La.) para presidente, o que levou ambos os legisladores a mudarem seus votos e garantirem o martelo para Johnson.

Trump utilizou uma abordagem mais enérgica ao pressionar os republicanos a incluir um aumento do teto da dívida como parte das negociações sobre gastos. O presidente eleito publicou nas redes sociais que qualquer republicano que não apoiasse o aumento do limite máximo da dívida deveria enfrentar um desafio primário e criticou especificamente o deputado Chip Roy (R-Texas), um membro de mentalidade independente do House Freedom Caucuses. .

As ameaças do presidente eleito foram apoiadas por Elon Musk, seu aliado bilionário, que argumentou de forma semelhante que os republicanos que apoiaram um projeto de lei de gastos que ele não gostou deveriam ser eleitos nas primárias.

Os republicanos acabaram por resistir a Trump e aprovaram uma lei de gastos sem aumento do teto da dívida. Mas assim que ele tomar posse, a equipa de Trump espera que todo o partido esteja na mesma página para tirar o máximo partido do controlo unificado do Congresso e da Casa Branca.

Alguns aliados do presidente eleito também argumentaram que as últimas semanas deveriam servir como um lembrete aos membros republicanos do Congresso sobre a força de Trump entre os eleitores republicanos.

“Francamente, só temos a Câmara e o Senado por causa do meu pai, porque ele conseguiu fazer com que alguns desses candidatos ultrapassassem essa linha”, disse Donald Trump Jr. “Obviamente, acho que temos muitos novos candidatos excelentes no Senado e alguns na Câmara. Mas acho que eles precisam entrar na fila.”

