Trump chama caso de silêncio de dinheiro de ‘farsa fraudulenta’ depois que juiz define data da sentença

O presidente eleito Trump recorreu ao Truth Social para partilhar a sua frustração depois de um juiz ter marcado a data da sentença para 10 de janeiro no seu caso de silêncio em Nova Iorque, denunciando uma ordem de silêncio que o impede de falar sobre funcionários do tribunal e procuradores.

“Este ataque político ilegítimo nada mais é do que uma farsa fraudada. O juiz “provisório” Merchan, que é um partidário radical, acaba de emitir outra ordem que é sabidamente ilegal, vai contra a nossa Constituição e, se for autorizado, seria o fim da Presidência como a conhecemos”, escreveu ele no próximo presidente em um Sexta-feira Verdade Social correspondência.

“Merchan tem tão pouco respeito pela Constituição que mantém uma ordem de silêncio ilegal contra mim, o seu presidente e o seu presidente eleito, apenas para que eu não possa expor os conflitos ilegais e desqualificantes dele e da sua família”, acrescentou.

Na sexta-feira, o juiz de Nova York, Juan Merchán, ordenou a sentença para 10 de janeiro, rejeitando a exigência de Trump de que o caso fosse arquivado para abrir espaço para sua próxima presidência. Ele observou que não está disposto a impor qualquer punição por sua condenação por crime. Neste outono, Trump apelou de uma ordem de silêncio parcial relacionada ao caso do silêncio, mas ela foi rejeitada e permanece em vigor.

Em maio, um júri de Nova Iorque considerou Trump culpado de 34 acusações de falsificação de registos comerciais para ocultar um pagamento em dinheiro que o seu antigo agente fez ao ator pornográfico Stormy Daniels com o objetivo de influenciar as eleições presidenciais de 2016.

Depois que a sentença foi anunciada na sexta-feira, o porta-voz de Trump, Steven Cheung, disse que o caso deveria ser arquivado, referindo-se a uma cláusula de imunidade presidencial que Merchan disse não poder ser aplicada.

“A ordem de hoje do Juiz Interino Merchan, profundamente conflitante, na caça às bruxas do promotor público de Manhattan é uma violação direta da decisão de imunidade da Suprema Corte e de outra jurisprudência de longa data”, disse Cheung.

Na sexta-feira, Trump também criticou o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, e o conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, que deverá renunciar antes que o presidente tome posse.

“Merchan aceitou a farsa de Bragg de que, segundo todos os juristas, ele deveria estar morto ao chegar e, através da sua fraude e má conduta, deu-lhe uma aparência de ‘vida’”, escreveu o republicano num artigo posterior. correspondência.

“Enquanto o perturbado Jack Smith foi ‘enviado’ de volta para Haia, depois de perder todos os seus casos politicamente fabricados contra mim, Merchan, que é muito pior e ainda mais corrupto do que Smith em sua luta pelos meus desesperados oponentes políticos, simplesmente não pode permitir para pararmos esta farsa.”

Trump tem a opção de comparecer virtualmente para a sentença que ocorrerá antes de sua posse. O novo presidente ainda tem a capacidade de apelar do veredicto de culpa declarado pelos jurados.

Fonte