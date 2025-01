Trump chama criador de sessão fotográfica viral de caminhão de lixo para trabalho de produtor executivo

O presidente eleito Trump anunciou que Justin Caporale se juntará a ele como produtor executivo de grandes eventos e aparições públicas enquanto estiver no cargo.

“Justin Caporale está comigo desde o início de uma jornada incrível, ajudando a produzir nossos comícios e eventos históricos, incluindo a Convenção Nacional Republicana, o Madison Square Garden, o comercial do McDonalds e até meu ‘Ride on the Garbage Truck’, que. se tornou viral e se tornou viral. “ele escreveu em um Postagem social da verdade de terça-feira.

Caporale ajudou na manobra do ex-presidente no caminhão de lixo durante a campanha eleitoral em outubro, depois que Biden aparentemente chamou seus apoiadores de “lixo” durante uma videochamada. A Casa Branca questionou a interpretação do que o presidente quis dizer.

A imagem disparou em curtidas no X e em outras plataformas, solidificando a credibilidade de Trump entre os eleitores da classe trabalhadora. Agora, Caporale será a atração principal de futuras aparições e sessões de fotos durante a segunda administração de Trump, esperando obter o mesmo efeito.

“Assim que terminarmos o que será nossa magnífica apresentação de inauguração, Justin continuará a servir minha operação externa como produtor executivo de grandes eventos e aparições públicas”, acrescentou.

“Parabéns Justino. Continue com o EXCELENTE trabalho!”

