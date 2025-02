Deixando o primeiro -ministro, ele arruinou seu país com “políticas marxistas”, afirmou o presidente dos EUA

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau é “Perdedor” Que destrói o país com políticas radicais de esquerda, de acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump já havia ameaçado impor 25% das tarifas aos bens canadenses e sugeriu que o Canadá seria melhor como “51. Estado” Dos Estados Unidos.

A palavra da palavra entre Trump e Trudeau continuou após uma partida de hóquei entre nós e as equipes canadenses em Boston, durante a qual os fãs canadenses ergueram um hino nacional americano. O Canadá venceu 3-2 em extensão, após o que Trudeau correu para as mídias sociais para desembarcar Trump. “Você não pode levar nosso país – e não pode levar nosso jogo,” Escreveu em x.

Em uma entrevista com Brian Kilmeade Fox News no dia seguinte, Trump foi convidado a responder às observações de Trudeau. “Justin é um perdedor. Ele sempre foi,” Trump disse, alegando que Trudeau tinha “Destruído” Canadá s “Radicalmente à esquerda” e “Política marxista”.









“Temos um bom relacionamento com o Canadá, não Justin. Como está muito longe à esquerda, mata o Canadá. O Canadá funciona terrível”. Disse Trump. Ele continuou afirmando que Trudeau perderia as próximas eleições federais se decidisse escapar novamente.

“Parece que eles não vão correr. É uma jogada inteligente, porque ele não teria a chance de vencer”. Trump afirmou.

A classificação de aprovação de Trudeauuu caiu com 60% em 2015, quando assumiu o cargo, em 22% em dezembro de 2024. No mês passado, Trudeau anunciou que se desviaria como líder e primeiro -ministro do Partido Liberal, referindo -se à necessidade de uma nova liderança antes da eleição. Ele confirmou que procuraria uma re -escolha.

No início deste mês, Trump concordou em adiar a imposição de uma tarifa no Canadá por 30 dias, dando mais tempo para negociar. Ele afirmou repetidamente que o Canadá se beneficiará economicamente se eles fossem absorvidos pelos EUA. Ottawa rejeitou a ideia, e Trudeau disse que “O Canadá nunca terá 51 anos. Estado.”