Trump chega a Washington para sua posse

O presidente eleito Trump desembarcou em Washington, DC, na noite de sábado para sua posse.

Ele pousou no Aeroporto Internacional Dulles, na Virgínia, pouco depois das 19h.

Trump, a nova primeira-dama Melania Trump e seu filho, Barron Trump, embarcaram em um avião da Força Aérea pouco depois das 16h30 no Aeroporto Internacional de Palm Beach. Trump acenou do alto da escada ao embarcar e decolar pouco depois das 17h.

Cerca de meia hora antes, Eric, Lara e Ivanka Trump, Jared Kushner e seus filhos embarcaram no avião de Trump em Palm Beach para a viagem.

“O Presidente e a Primeira Dama partem agora de Mar-a-Lago para Washington, DC, numa grande jornada de sucesso para o nosso país!” A nova secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt disse em Xreferindo-se à residência de Trump em Palm Beach.

Trump realizará um comício na Capital One Arena, no centro de DC, no domingo, às 15h. Ele deverá então comparecer a um serviço religioso na Igreja de São João, ao lado da Casa Branca, na manhã de segunda-feira, antes da cerimônia de posse e do desfile, ambos transferidos para um local fechado devido às temperaturas congelantes na capital do país.

A decisão de transferir a inauguração para um local fechado na sexta-feira significa que Trump fará o juramento de posse na Rotunda do Capitólio e fará seu discurso de posse a partir daí. Ele então se juntará aos apoiadores na Capitol One Arena para o desfile indoor.

O presidente eleito comparecerá ao Baile da Liberdade e ao Baile do Comandante-em-Chefe na noite de segunda-feira.

