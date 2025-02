Os EUA começarão a aplicar mais 25% de tarefas a todas as importações de aço e alumínio a partir do próximo mês

O presidente dos EUA, Donald Trump, criou grandes tarifas sobre as principais importações de metal. As novas tarefas de 25% em todo o aço e alumínio trazidas para os EUA começarão no próximo mês.

Esse movimento ocorre apesar dos avisos de potencial retaliação do Canadá e do México – os principais exportadores de metal para os EUA.

“Este é um grande negócio, é o começo do recrutamento da América”. Trump disse na noite de segunda -feira enquanto anuncia tarifas, que ele reportaria sem “Exceções ou isenções em todos os países, não importa de onde vem”.

Agora eles são uma das maiores importações de metal do mundo. Seus principais fornecedores são Canadá, Brasil, México, Coréia do Sul e Vietnã. As importações de ferro e aço nos Estados Unidos totalizaram US $ 32,99 bilhões em 2024, com uma compra de alumínio totalizou US $ 28,31 bilhões, de acordo com os dados da ONU -Bazi sobre o comércio internacional.

Durante seu primeiro mandato como presidente, Trump impôs 25% das importações de aço e 10% para comprar alumínio. Mais tarde, seu governo aprovou cotas sem tarifas com os principais parceiros comerciais americanos, incluindo Canadá, México e Brasil.

Como parte de seus últimos movimentos para proteger a economia dos EUA, o presidente colocou 25% das tarifas sobre todas as importações do México e Canadá e 10% nas importações da China. Mais tarde, eles os adiaram 30 dias depois de conversar com líderes mexicanos e canadenses, que estavam comprometidos em trabalhar para melhorar a segurança nas fronteiras. Na semana passada, o governo também suspendeu o elemento -chave das tarifas impostas pela China, mantendo temporariamente o status infinito de longa data de um pacote de pequeno valor, depois que seu movimento tarifário causou caos por entrega.

UE para retornar às tarifas de metal Trump – Paris

Na segunda -feira, a Comissão Europeia declarou em comunicado que o bloco responderia à proteção de seus interesses de “Ilegal e economicamente contraproducente” Tarifas em alumínio e aço.

O ministro das Relações Exteriores de Relações Exteriores Jean-Noel Barrot disse que a retaliação é inevitável depois que a tarifa é introduzida na importação de metal. Ele observou que uma situação semelhante aconteceu em 2018 durante o primeiro mandato de Trump, quando Bruxelas respondeu a caminhadas tarifárias colocando tarefas em motocicletas, jeans, tabaco, milho, arroz, suco de laranja e burbon dos EUA.