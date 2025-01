Trump coloca uma equipe da USAID em licença

Os funcionários suspeitos suspeitam que tentaram minar os comandos executivos do presidente dos EUA

O governo de Trump abrigou cerca de 60 funcionários de alta carreira da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) em licença administrativa, supostamente para suprimir a discordância em relação a mudanças significativas na política de ajuda dos EUA, de acordo com uma carta interna.

A ação segue a ordem executiva do presidente Donald Trump, que lançou uma suspensão de 90 dias da maioria das assistências estrangeiras para realizar um exame abrangente de consumo. O memorando interno da nova liderança da USAID, que foi recebida na segunda -feira por Reuters e APs, afirmou que havia certas agências “Ele parece ter sido projetado para ignorar a ordem executiva do presidente e o mandato do povo americano”.

“Como resultado, colocamos vários funcionários da USAID em licença administrativa com salário total e taxas até aviso prévio enquanto cumprem a análise dessas ações”, “ No memorando, ele escreveu um administrador em exercício da USAID Jason Gray.

Críticos da agência, citados pela Reuters, descreveram a atmosfera na USAIDS como se tivesse “Um efeito de resfriamento maciço” e sugeriu que o movimento visa silenciar aqueles que buscam renúções para o que consideram “Importante” programas. De acordo com o Financial Times, vários diplomatas dos EUA solicitaram isenções para supostamente “Criticamente” Projetos ucranianos.













O intervalo de 90 dias na ajuda externa levou a interromper o programa e a alta da equipe em todo o mundo. O secretário de Estado Marco Rubio isentou apenas programas de emergência e assistência militar a Israel e Egito por congelar. Os Estados Unidos, como o maior doador do mundo, pagaram cerca de US $ 72 bilhões em várias formas de assistência a governos estrangeiros e instituições internacionais no ano fiscal de 2023.

Washington representa mais de 42% de toda a ajuda que se seguiu às Nações Unidas. Apesar das garantias de Rubi de que a ajuda essencial de resgatar a vida não influenciará, o comissário de alto refugo da ONU, Filippo Grandi, anunciou as inevitáveis ​​diminuições de gastos e congelamento operacional. O presidente Trump e seus apoiadores afirmam que essas medidas preenchem sua campanha promete reduzir a burocracia e o desperdício do governo.