Trump começa com um índice de aprovação positivo na pesquisa da CBS

O presidente Trump começou seu segundo mandato com aprovação positiva qualificação em um novo Pesquisa CBS/YouGov.

Na pesquisa da CBS/YouGov, 53 % disseram que, quando se trata de “a maneira como Donald Trump está lidando com seu trabalho como presidente”, eles o apóiam. Quarenta -sete por cento disseram que, quando se trata da maneira como o presidente gerencia seu trabalho, eles não o apoiam.

“As novas pesquisas de notícias da CBS mostram que os americanos são extremamente positivos sobre o retorno do presidente Donald J. Trump de acusar e seu compromisso de cumprir suas promessas”, disse a Casa Branca em comunicado enviado por e -mail no domingo.

O retorno de Trump ao Salão Oval abalou Washington, com as primeiras semanas com o presidente assinando um bombardeio de ordens executivas, o bilionário tecnológico Elon Musk e seu departamento de eficiência do governo (DOGE) sobre o governo federal e os comentários de Trump sobre Trump sobre Trump sobre sobre os Estados Unidos, tomando “propriedade de longo prazo” da faixa de Gaza.

Outras descobertas na pesquisa da CBS/YouGov incluíram que Trump foi chamado de “eficaz” em 58 %, enquanto 24 % disseram o contrário. O presidente também foi chamado de “competente” em 55 %, enquanto 45 disse o contrário.

A pesquisa CBS/YouGov ocorreu de 5 a 7 de fevereiro, com 2.175 pessoas e aproximadamente mais ou menos 2,5 pontos percentuais como margem de erro.

