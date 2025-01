Trump Commerce Pick Slams China: “Pare de usar nossas ferramentas para competir”

Howard Lutnick, candidato de Trump de dirigir o Departamento de Comércio, criticou a China por supostamente usar a tecnologia fabricada americana para competir com as empresas de inteligência artificial americana (IA) depois que a startup chinesa do Deepseek assumiu o assalto à Internet e o mercado de ações.

“Acho que (a China) se preocupa apenas consigo mesmo e busca nos prejudicar. Portanto, precisamos nos proteger”, disse Lutnick na quarta -feira, quando perguntado durante sua confirmação como ele abordará as ameaças da concorrência da China.

“Precisamos aumentar nossa inovação e temos que parar de ajudá -los. Você sabe, as plataformas abertas: a plataforma de acabamento aberto permite que a Deepseek confie nele. Os chips da NVIDIA, dos quais compraram toneladas e encontraram seus caminhos, dirigem seu modelo Depseek .

“Se você vai competir conosco, deixe -os competir, mas pare de usar nossas ferramentas para competir conosco.”

Lutnick se referiu ao objetivo do gol em 2023 para lançar publicamente parte de sua tecnologia de IA para permitir que o público construa seus próprios chatbots. O movimento enfrentou escrutínio naquele momento, quando outras empresas de IA optaram por manter sua tecnologia sob bloqueio e chave.

Lutnick disse que planeja ser “muito forte” nesta mensagem se o Senado a confirmar.

“Estou muito satisfeito por supervisionar o BIS (o escritório da indústria e a segurança) e tenho o prazer de coordenar e treinar BIS com tarifas que melhorarão a força quando dizeremos que não, a resposta deve ser não”, disse ele.

O novo modelo Deepseek AI, R1, aumentou em popularidade no fim de semana, o que causou uma grande venda no setor tecnológico, pois levantou questões maiores sobre o futuro da IA ​​de fabricação americana e bilhões de milhões de dólares que as empresas americanas investiram na IA infraestrutura.

O aplicativo Depseek saltou no topo da App Store da Apple durante o fim de semana e permaneceu no lugar número 1 nas melhores aplicações gratuitas da loja por pelo menos três dias. O fabricante do Chat-GPT OpenAI foi deixado para trás no número 2 da lista.

A empresa, fundada em maio de 2023, afirma ter gasto apenas US $ 5,6 milhões para treinar seus modelos mais recentes, mantendo o acesso limitado aos chips no meio dos controles de exportação da administração Biden em equipamentos de semicondutores para a China.

Deepseek disse no ano passado que ele usou apenas 2.000 chips Nvidia de segundo nível para treinar seus modelos V3 e R1, embora alguns líderes empresariais tenham questionado as declarações da empresa.

Lutnick expressou dúvidas sobre o que entrou no modelo R1, dizendo ao Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado que “acredita que o Depseek foi feito acima do Conselho”.

“Isso não faz sentido”, brincou ele.

Quando perguntado sobre as reivindicações de Lutnick, um porta -voz da NVIDIA disse que a empresa está “pronta para trabalhar com o governo, pois segue sua própria abordagem à AI”.

“Os limiares estabelecidos pelo governo Biden são baseados nos níveis de desempenho alcançados há cinco anos e alcançados pelos principais produtos de jogo e estação de trabalho”, acrescentou o porta -voz.

No início desta semana, um porta -voz da NVIDIA disse ao The Hill que a empresa chinesa é “um excelente avanço da IA ​​e um exemplo perfeito da escala do tempo de teste”.

“O trabalho da Deepseek ilustra como os novos modelos podem ser criados usando essa técnica, aproveitando os modelos amplamente disponíveis e calculando que eles encontram controle de exportação”, disse o porta -voz. “A inferência requer um número significativo de GPU da NVIDIA e redes de alto desempenho. Agora, temos três leis de escala: pré-treinamento e pós-treinamento, que continuam e a nova escala de tempo de teste.

Mais tarde, Lutnick foi questionado sobre como os Estados Unidos planejam continuar sua vigilância contra vazamentos de investimento, propriedade intelectual e avanços tecnológicos para os países adversários.

“Como poderia ser mais claro do que esta semana, quando a Depseek, uma IA chinesa, diz que eles poderiam criar coisas diretas?

A colina entrou em contato com a Deepseek e o objetivo de fazer mais comentários.

