Trump concede ao México negociar obrigações por um mês. “Eu falei com Trudeau” também

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que “em breve” também anunciará tarefas contra a UE. Tycoon então escreveu em um artigo sobre a verdade que falou com o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau e ouve em 15 horários locais, 21:00 na Itália, talvez os sinais com os quais eles lidam.

“O Canadá nem nos permite abrir ou fazer negócios para bancos”, disse Trump após seu telefonema com Trudeau. “É também uma guerra às drogas: centenas de milhares de pessoas morreram nos Estados Unidos por tráfico de drogas em todo o México e Canadá”, apontou o presidente dos EUA por que ele decidiu impor deveres.

O presidente do México Claudia Sheinenbaum anunciou que Trump havia concordado em suspender os deveres da lua. “Tivemos uma entrevista lucrativa com o presidente Trump com grande respeito por nossas relações, soberania e alcançamos vários acordos”, disse o gerente do estado em sua entrevista coletiva matinal.

Além da pausa no novo pedido de Sheinbaum, o México disse que daria 10.000 elementos da Guarda Nacional na fronteira com os Estados Unidos para impedir o tráfico de drogas, especialmente o fenanil, e os Estados Unidos se comprometeram a combater armas em marcas.

O próprio presidente dos EUA confirmou que havia concordado com a parada em troca de implantar 10.000 soldados na fronteira para conter drogas e migrantes. Trump explicou que concordou em Sheinbaum sobre negociações – juntamente com o ministro das Relações Exteriores Marco Rubio, Scott Beetent Treasure, e Howard Lutnice e outros representantes mexicanos – para encontrar um “acordo” sobre as obrigações, durante um mês de taxas.

Segundo algumas mídias americanas, Trump pretende provocar uma lei hostil extraterrestre no século XVIII para deportar imigrantes acusados ​​de serem membros de gangues sem ouvir. Em 1798, a lei sobre leis extraterrestres foi declarada luta contra a espionagem e a sabotagem durante a tensão com a França. Ele autoriza o presidente a deportar, possuir ou depositar as restrições de indivíduos cuja principal lealdade é a potência estrangeira e isso pode representar um risco à segurança nacional na guerra.

A lei afirma que pode ser chamado de “toda vez que há uma guerra de renome” ou “qualquer invasão ou invasão predatória” que tenha sido cometida, tentada pelos Estados Unidos pelo governo estrangeiro. A disposição exige que o presidente declare publicamente um evento que forçou a lei.

A lei sobre leis extraterrestres foi induzida na guerra de 1812 entre os Estados Unidos e a Grã -Bretanha e nas duas guerras mundiais e foi usada para manter e deportar indivíduos, além de reduzir sua liberdade.

O presidente Woodrow Wilson usou a lei para impedir que os cidadãos inimigos dos Estados Unidos tenham armas de fogo e explosivos, permaneçam em determinadas áreas e publiquem certos materiais, incluindo restrições. O presidente Franklin Roosevelt usou a lei para justificar as áreas de internação para pessoas de descidas japonesas, alemãs e italianas durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente Harry Truman continuou a usá -lo até 1951, após o final da hostilidade na Segunda Guerra Mundial, de acordo com o Brennan Center for Justice.

Bolsa e mercados

Enquanto isso, o presidente dos EUA continua a atacar o Wall Street Journal e o fundo de segurança contra os deveres que decidiu impor. “Essas pessoas ou entidades são verificadas pela China ou por outras empresas estrangeiras e locais”, escreveu Trump no Trump Post. “Quem ama e confia nos Estados Unidos é por taxas”, acrescentou Tycoon.

“Os Estados Unidos e a Europa usam a troca de bens e serviços – disse o chanceler alemão Olaf Scholz Chegada ao cume da UE informal em Bruxelas -. Se tudo isso dificultasse, os Estados Unidos e a Europa seriam afetados negativamente. Uma coisa é clara: como uma área econômica forte, podemos controlar nossos negócios de forma independente e responder às tarefas. É isso que temos que fazer e fazer. No entanto, a perspectiva e o objetivo devem ser que procedemos com base na cooperação ”.

“Não há vencedores na guerra de funções é a China”. A UE e os EUA “estão interconectados, precisamos deles e eles de nós. As obrigações não são boas para empregos e consumidores ”, explicou o alto representante da UE para política externa Kaja Kallas chegou a uma cúpula informal da UE.

“Se atacado” do ponto de vista comercial, a Europa terá que ser respeitada e respondida “, disse Emmanuel Macron, presidente da República Francesa. O novo presidente dos EUA “deve nos levar a ser unidos e mais específicos”.

A União Europeia deve “se mover urgentemente” e responder “unida” como “um assunto que é mais forte” e, ao mesmo tempo, deve continuar “fortalecendo suas habilidades” em comparação com a nova política dos Estados Unidos, Donald Trump. O Ministro Spagnolo dell’economia, corpo de CarlosEm declarações sobre a Rádio Nacional Espanhola RNNE.

“Quanto mais somos unificados, seremos europeus, mais fortes nossos relacionamentos, mais estaremos preparados”, disse Cuerpo sobre os deveres impostos pelo governo de Trump no Canadá, México e China.

Proposta inicial chinesa sobre as obrigações impostas ao governo dos EUA se concentrará em Após a “primeira fase” do acordo comercial alcançado laboriosamente em 2020 Durante o primeiro mandato da Casa Branca. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal, citando recursos próximos à documentação, segundo os quais outras partes do plano de Pequim incluirão um compromisso de que não desvalorizará Yuana, uma oferta para investimentos adicionais nos Estados Unidos e o compromisso de reduzir As exportações de precursores de fenanil, o dragão é o principal produtor global.

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau estava ligando para o presidente do Conselho Europeu Antonio Costa para informá -lo da resposta canadense à decisão de Donald Trump de impor 25% do Canadá e do México. “Ambos os líderes – diz que uma alta fonte européia – enfatizou a importância das relações bilaterais da UE -Canadá e confirmou sua determinação de continuar a cooperação em todos os aspectos de nossa cooperação em termos de relações interpessoais, de negócios e investimentos”. Os líderes então concordaram em permanecer em contato.

Ontário cancela um contrato com Starlink para obrigações



Em resposta aos deveres de Donald Trump, a província canadense de Ontário – a mais populosa de um país onde o Toronto e a capital Ottawa – anunciaram que cancelaria o contrato com o Starlink, o serviço de Internet através do satélite dominado por Elon Musk. O New York Times relata isso. O contrato valeu US $ 100 milhões, cerca de US $ 68 milhões.

