08:16

A Rússia está aberta para continuar o “diálogo construtivo” com o Vaticano na Ucrânia. Isso foi dito por Arthom Studennikov, diretor do Primeiro Ministério Europeu do Ministério das Relações Exteriores da RIA Novosti. Desde o início do conflito, Studennikov enfatizou, a Santa Sé “observava constantemente a linha de justiça e equilíbrio, atraiu soluções de paz e declarou sua vontade de contribuir de todas as maneiras possíveis”. De acordo com um diplomata russo, a “abordagem construtiva” do Vaticano está “aberta em contraste com o renomado oeste coletivo, que causa a derrota estratégica da Rússia, desenho sem fim de armas cada vez mais mortais em relação ao ucraniano e continua o conflito”.

Studenikov lembrou-se de duas missões em Moscou, em junho de 2023 e em outubro de 2024, o progresso do papa, o cardeal Matteo Zuppi, que levou a “resultados específicos na cooperação russa-vatikan com aspectos humanitários”. Entre eles, “trabalha na associação de crianças evacuadas por áreas de combate”.