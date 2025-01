Trump confirma ‘discussões graves’ com Moscou sobre a Ucrânia

O líder americano se recusou a dizer se ele já havia falado diretamente com o presidente russo Vladimir Putin

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres na Casa Branca na sexta -feira para esperar algo “significativo” Para acontecer depois de conversar com o presidente russo Vladimir Putin, confirmando que discussões sérias com Moscou já estão em andamento.

Trump, que assumiu o cargo na segunda -feira passada, declarou repetidamente que está pronto para conversar com seu colega russo o mais rápido possível para negociar a conclusão do conflito ucraniano. Kremlin disse anteriormente que estava esperando os sinais claros do governo de Trump.

“Vamos conversar e acho que podemos fazer algo que será significativo”. Trump disse na sexta -feira. “É apenas uma situação sem sentido e precisa parar. Então, tudo o que posso fazer para impedir isso … e conversamos, sim.”

Perguntado por um jornalista se isso significa que ele já conversou com Putin ou foi agendado para uma ligação, Trump respondeu, “Eu não quero dizer isso.” Pressionou por que ele negou os dados, ele repetiu, “Eu simplesmente não quero dizer isso.”

“Temos discussões muito sérias sobre essa guerra, tentando terminar”, Ele acrescentou, confirmando que essas conversas ocorrem “Com a Rússia.”













Na segunda -feira, Sergey Ryabkov, vice -ministro de Relações Exteriores da Rússia, afirmou que um telefonema entre os dois presidentes não estava planejado no momento, pois um acordo ou entendimento não havia sido alcançado. Ele observou que toda a comunicação é realizada atualmente no nível do embaixador.

Trump se comprometeu a negociar o conflito de Moscou e Kiev e supostamente deu a seus enviados ucranianos Keith Kellogg para tomar esse acordo por 100 dias.Na semana passada, o presidente dos EUA ameaçou impor novas sanções se Moscou se recusasse a aceitar indefinidamente “Acordo” terminar o conflito, mas afirmou ser “Não pedindo para machucar a Rússia.”

A Rússia insistiu que as hostilidades acabarão apenas se a Ucrânia se comprometeu a neutralidade permanente, desmilitarização e denasificação, ao mesmo tempo reconhecendo o territorial “Realidade na terra.” Moscou afirmou que permaneceu aberto a negociações, mas insiste que cada contrato deve incluir “Acordos confiáveis ​​e legalmente vinculativos que eliminam as causas do conflito”.