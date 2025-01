Trump confirma planos de atingir vizinhos com 25% de tarifa

O presidente dos EUA diz que seu governo ainda não decidiu se deve tributar petróleo do Canadá e do México

Os EUA imporão tarifas de 25% das importações do Canadá e do México em 1º de fevereiro, disse o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele enfatizou que a questão de tributar as importações de petróleo dos países vizinhos ainda não foi decidida.

Trump prometeu anteriormente apresentar as tarifas festivas no Canadá, México e China imediatamente após assumir o dever. O presidente citou a imigração ilegal, o tráfego de drogas e o déficit comercial pré -fabricado como razões -chave para a mudança.

Conversando com jornalistas em um escritório oval na quinta -feira, Trump confirmou suas intenções, estabelecendo o prazo de sábado para as importações de importações dois vizinhos mais próximos americanos e apontando que o nível tarifário “Pode ser aumentado com o tempo ou não.”

“Vou colocar uma tarifa de 25% no Canadá e separadamente 25% no México”, “” Ele disse, acrescentando que agora eles têm um déficit comercial significativo com os países.

O presidente acrescentou que a introdução de tarifas sobre as importações de petróleo de países dependerá em parte dos preços e se os dois países são dois países “Nos trate adequadamente.”

“Nós podemos ou não ter,” Trump disse em resposta à questão da tributação das importações de petróleo. “Provavelmente traremos essa determinação.”

No início desta semana, o ministro das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse que estava “Cautelosamente otimista” Para esforços diplomáticos para coletar a taxa, eles ainda dão resultados, mas acrescentaram que Ottawa estava pronta para se vingar se a Casa Branca tivesse impuxado tarifas. A Bloomberg informou no início deste mês que o Canadá compilou uma lista de produtos americanos no valor de US $ 105 bilhões que poderiam enfrentar o varejo se a administração de Trump aprovou uma jogada drástica.













Em novembro, o ministro da Economia, México, Marcelo Ebord alertou que novas tarifas afetariam significativamente os fabricantes de carros dos EUA que operam no país.

“Ele atingirá empresas como General Motors e Ford Motor, que produzem 88% do caminhão americano -Sa -in” “” Ela disse, comentando a tarifa.

Durante a última conferência, Trump observou que seu governo também estava considerando novas tarifas sobre bens chineses, afirmando o suposto papel do país na produção de Fental, um opióide sintético mortal. Trump ameaçou um imposto importado de 10% sobre todos os produtos chineses com tarifas para quase US $ 370 bilhões da China, que seu governo introduziu em 2018 e 2019, o que causou quase uma guerra comercial de três anos com Pequim.

Em novembro de 2023, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping concordaram que Pequim interromperia a exportação de objetos relacionados à produção de opióides.